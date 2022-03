Sénégal: DER/FJ - Papa Amadou Sarr a passé le témoin à Mame Aby Seye hier

" Le Délégué général sortant M. Papa Amadou Sarr passe ainsi le témoin à Mme Mame Aby Seye après quatre années à la tête de la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) ", peut-on lire sur une note rendue publique par le service de communication de la DER/FJ. La cérémonie de passation de service s'est tenue hier, lundi 21 mars 2022. Cela fait suite la nomination par le chef de l'État, Macky Sall, le 10 mars 2022, de Mame Aby Seye en remplacement à Papa Amadou Sarr de la tête de la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes.

À noter que Mame Aby Seye était à la tête du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), depuis 2019 où elle a, pendant trois ans, porté la voix de la formation professionnelle et technique au Sénégal et renforcé le statut de leader du pays en matière de financement de la formation à l'échelle panafricaine. " Lancée le 8 mars 2018, la DER/FJ a pour mission d'impulser et promouvoir une véritable dynamique entrepreneuriale auprès des femmes et des jeunes à travers un accompagnement financier et non financier." , rappelle le communiqué.