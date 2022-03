Afrique: Coopération - Kinshasa et la région de Bruxelles-capitale redynamisent leurs relations

Le ministre-président de la région de Bruxelles-capitale, Rudi Vervoot, en séjour à Kinshasa depuis le week-end dernier, et le gouverneur Gentiny Ngobila, ont signé, le 21 mars dans la salle polyvalente de l'Hôtel de ville, l'avenant à l'accord de coopération entre les deux villes.

La ville-province de Kinshasa et la région de Bruxelles-capitale ont redynamisé leur accord de coopération existant depuis avril 2016. Au total, six domaines de coopération ont été retenus dans l'avenant signé. Il s'agit de l'environnement, de la mobilité, du renforcement des capacités administratives et institutionnelles, de l'informatique, de la culture et du genre. " Cette collaboration permet des échanges de connaissances et d'expériences, et la mise en place des programmes de renforcement des capacités qui apportent une plus-value au plus près des citoyens ", a expliqué le gouverneur de Kinshasa, Gentiny Ngobila.

Des actions à impact visible à l'actif de la partie bruxelloise

Dans le cadre de l'exécution de cette coopération, l'autorité urbaine de la capitale congolaise a, par ailleurs, reconnu la réalisation par la partie bruxelloise de plusieurs actions à impact visible, en dépit des restrictions dues à la covid-19. A l'en croire, sept communes bruxelloises sont actuellement actives en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre du programme fédéral de coopération internationale communale. Parmi ces communes, il y a notamment Bruxelles, Ixelles, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert qui ont développé des partenariats avec les communes de Kinshasa dont Bandalungwa, Kalamu, Kimbanseke, Kintambo et Limete.

Le gouverneur Gentiny Ngobila a également fait savoir que cinq autres communes wallonnes ont, par le truchement du même programme, développé des partenariats avec certaines autres communes kinoises. Il a précisé qu'il y a, dans cette optique, la commune d'Olne, qui est en partenariat avec Matete; la ville d'Herve, avec la commune de Ngaliema; la ville de Namur, avec la commune de Masina; la commune de Court-Saint-Etienne avec celle de Kasa-Vubu; et la commune de Flemalle, avec celle de N'Djili.

Il a également souligné que ce soutien aux communes kinoises est renforcé par des projets conjoints avec la division urbaine de l'Intérieur et Sécurité, à travers des formations pour les fonctionnaires communaux et le financement de divers projets portés par des associations œuvrant à Kinshasa.

Contribution effective au renforcement de l'accord

Pour Gentiny Ngobila, la mise en œuvre de cet avenant contribuera, de manière effective, au renforcement de l'accord de coopération préexistant entre les deux villes. Le ministre-président de la région bruxelloise-capitale, de son côté, a promis de poursuivre cette volonté de sa région à accompagner la ville de Kinshasa dans la réalisation de ses nombreux projets, notamment dans le secteur de transports et de l'assainissement.

Il a été remarqué, lors de la signature de cet accord, la présence d'une forte délégation d'entreprises belges qui a été conduite par le ministre président de la région bruxelloise-capitale.