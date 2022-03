Ile Maurice: Consommation - Les risques de l'abus d'huile comestible

Depuis l'annonce des autorités, vendredi, de l'entrée en vigueur d'un système de rationnement de l'huile comestible fixant dans le même souffle la limite autorisée à 2 litres par personne, c'est la panique dans les supermarchés ou encore auprès de marchands de "gato delwil". Même si, en apparence, cette mesure pourrait être considérée comme restrictive, il est possible d'y voir un bon côté : combattre la consommation abusive d'huiles, qui, à la longue, occasionne des maladies chroniques.

Problèmes digestifs

L'huile est à toutes les sauces. Lorsqu'une personne consomme des aliments gras, le volume de graisse exerce une pression importante sur notre système digestif. Les graisses sont les nutriments les plus lents à être digérées et nécessitent des enzymes, de la bile et de l'acide gastrique pour les décomposer. Les aliments gras ne font qu'exacerber le problème. C'est pourquoi le système digestif a parfois du mal à faire son travail. Une situation qui entraîne des ballonnements, des nausées et des malaises. Certaines personnes souffrent également de diarrhée et de douleurs à l'estomac après avoir mangé un repas trop gras.

Obésité

Les aliments gras contiennent une grande quantité de calories dont la présence peut entraîner une prise de poids. Plus une personne consomme d'aliments gras, plus le volume de calories sera élevé. De plus, non seulement cela débouche sur l'accumulation d'une bonne quantité de graisse, mais cela peut occasionner un gonflement du volume du ventre avec le risque potentiel que cette situation se termine par une proéminence du ventre.

L'acné

L'acné est l'un des principaux résultats d'une forte consommation d'huile. Vous n'aurez pas de boutons sur le visage après un repas gras, mais trop d'huile dans les repas quotidiens joue probablement un rôle dans le développement de l'acné. L'effet se produit au fil du temps, puisque cette affection cutanée est causée par des déséquilibres hormonaux et/ou bactériens. Les aliments gras y contribuent en nuisant à la santé intestinale.

Risque cardiaque et diabète

La consommation régulière d'aliments gras peut rendre une personne vulnérable aux maladies cardiaques. Il peut augmenter la pression de la tension artérielle et un taux de cholestérol élevé. L'huile peut également augmenter le taux de sucre dans le sang. Il a été constaté que si une personne mange régulièrement des aliments gras, cela augmente le risque de contracter le diabète du type 2 de 15 %.

Quelques conseils pratiques pour changer d'habitudes

Le mode de cuisson adéquat

Oubliez la friture. Pour réduire l'utilisation des huiles dans la cuisine, le principal secret est de ne pas faire frire en immersion. Privilégiez les préparations grillées, rôties ou bouillies. La cuisson au four permet, quant à elle, de préserver toute la saveur des aliments, ainsi que leur teneur en vitamines et minéraux.

Les bons accessoires

Utilisez une poêle antiadhésive. Ce type de casserole est doté d'une couche spéciale qui empêche les aliments de coller, même sans l'utilisation d'huile. La poêle antiadhésive est un excellent allié pour réduire l'huile de cuisine. Elle aide à la préparation des grillades, en évitant qu'elles ne soient frites.

Utiliser un vaporisateur avec de la matière grasse

Un vaporisateur permet de vaporiser l'huile pour dorer vos plats tout en réduisant jusqu'à sept fois la quantité d'huile que vous mettez habituellement. Résultat : votre viande ne colle pas au fond et elle n'est pas totalement sèche.

Un gâteau sans huile

Pensez à la crème fraîche qui remplace très bien l'huile et apporte du moelleux à vos gâteaux.

Papier de cuisson

Si vous avez besoin de graisser un moule à pâtisserie, utilisez du papier sulfurisé au lieu de l'huile.

Comment faire frire sans huile

La friture sans huile ne sera pas exactement la même, mais peut toujours produire un croustillant satisfaisant. Il est préférable d'utiliser une poêle antiadhésive ou de les cuire au four. Une autre option consiste à utiliser un air fryer. Les fryers à air sont un excellent moyen de faire frire ou de faire cuire sans huile et d'obtenir cette couche extérieure croustillante.

Assaisonnements sans huile

La recette "traditionnelle" d'une vinaigrette est composée d'huile. Pour l'alléger, remplacez l'huile par de l'eau et le tour est joué !