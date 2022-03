Congo-Brazzaville: Santé - Le centre médical Kiminou ouvre ses portes

Situé dans le troisième arrondissement de Pointe-Noire, Tié Tié, le Centre médical Kiminou (CMK) a été construit pour satisfaire les besoins sanitaires de la population de Voungou et celle des quartiers environnants. Il veut être un partenaire privilégié du gouvernement et partciper éfficament au proejet "Hôpital pour tous".

Le CMK a été ouvert en présence des autorités de la ville, des responsables réligieux et de la population environnante. Il est l'aboutissement d'un projet porté par Christo-Colomb Kiminou, président-fondateur de l'Association Kiminou pour la santé et le développement communautaire ( Askim) et président du conseil d'admnistration dudit centre. Contribuer à l'amélioration de la santé de la population démunie, participer au dévéloppement des actions socio sanitaires et au rayonnement de la politique de santé en République du Congo sont, entre autres, les objectifs de l' Askim, créée en 2019.

" La politique du CMK est de promouvoir une médecine de proximité et des soins à des prix acessibles à toutes les couches, même les plus vulnérables, pour répondre à la demande de la population dans les quartiers peripheriques", a dit Christo-Colomb Kimino. " À partir de demain et cela pendant une semaine, toutes les consultations seront gratuites au Centre médical Kiminou, et le premier bébé qui y naîtra sera pris en charge par le centre . Une campagne de dépistage gratuit contre le diabète, englobant 1800 personnes, est égalment prévue", a-t-il ajouté.

D'une capacité de trente et un lits, le CMK est doté d'équipements de dernière génération. Il comprend des salles et services de consultation, de gynécologie, d'imagerie médicale, d'échographie, de la petite chirurgie et de chirurgie générale, d'urologie et de traumatologie, de laboratoire d'analyses et d'une pharmacie, d'une maternité, d'une unité d'hospitalisation (médecine et pédiatrie), etc. Le CSK a été construit pour aider les familles démunies à se faire soigner à un coût réduit. Un hôpital d'espoir construit à travers un slogan qui redonne espoir, " Notre foi, votre santé ". Ce centre se dotera d'ici peu d'une ambulance pour la mobilité des malades.

Après le rituel de consécration par le responsable du quartier, les autorités locales ont tous unanimement souhaité bon vent au CMK érigé pour répondre aux besoins de soins de la population.

Signalons qu'Askim est une association apolitique régie par la loi 1901. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé des personnes démunies, favoriser l'accès à l'éducation, à la scolarisation et à la formation des enfants orphelins et créer de petites et moyennes unités socio-productives en faveur des jeunes sans emploi, promouvoir le développement communautaire à travers les actions d'insertion, de réinsertion et d'assistance sociale.