Congo-Brazzaville: Action sociale - Des cannes blanches distribuées aux femmes aveugles

En partenariat avec le Rotary Club Ndjindji, l'association Action des femmes aveugles pour le développement (Afad) a remis récemment des cannes blanches aux femmes aveugles au centre de poliomyélite Caritas, dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire, Mvou-Mvou. L'activité s'est déroulée sur le thème " Canne blanche outil de mobilité et d'inclusion pour une égalité".

La distribution des cannes blanches a eu lieu le 19 mars, dans le cadre de la célébration en différée de la Journée internationale des droits de la femme. Elle est à la réponse du Rotary club Ndjindji à la demande de l'Afad, basée à Brazzaville, d'organiser cette activité à Pointe-Noire. Cela, en vue de faire que les femmes vivant avec handicap visuel de la ville océane ne restent pas en marge de ladite journée, comme le stipulent les trois objectifs spécifiques du TDR cités par Corelli Nick Oko-Mavoungou, directrice départementale des Affaires sociales de Pointe-Noire.

Il s'agit notamment de faire en sorte que les femmes handicapées visuelles puissent maximiser leurs aptitudes et accéder aux services et opportunités offertes à toutes les femmes, lors des festivités de la Journée internationale des droits de la femme ; assurer la promotion de la femme handicapée visuelle à travers cette activité ; assurer la visibilité de la femme handicapée aveugle à travers la canne blanche.

Toutefois, le constat fait est que les femmes déficientes visuelles, qui ont pourtant les mêmes droits que toutes les autres femmes, sont souvent délaissées lors de la célébration du 8 mars et des autres grands événements. Thérèse Kamango, présidente de l'Afad, a aussi déploré le fait qu'elles soient également confrontées à plusieurs difficultés et à certains phenomènes comme le rejet, l'exclusion et l'analphabétisme qui réduit leurs chances d'être autonomes. Il faut ajouter à cela la surprotection.

La femme handicapée visuelle est souvent surprotégée et elle manque de connaissances, ce qui l'empêche d'évoluer. Il y a donc un grand travail de sensibilisation à faire pour qu'elle comprenne que la perte de la vue n'est pas la perte de la vie. Il suffit d'accepter son handicap et être indépendante. Il faut se faire dépister, chercher à avoir l'information et bénéficier d'une éducation", a expliqué Thérèse Kamango.

Servir les autres, une vocation de Rotary Club

Placée sur le thème " Canne blanche outil de mobilité et d'inclusion pour une égalité", la distribution des cannes blanches s'inscrit bien dans le cadre des axes stratégiques d'intervention du Rotary, dont la vocation est de servir les autres. Lesdits axes présentés par Serge Bouiti Viaudo, président du Rotary club Ndjindji de Pointe-Noire, sont la paix et la prévention des conflits ; l'éducation et l'alphabétisation ; la santé de la mère et de l'enfant ; la lutte contre les maladies (avec un accent sur la poliomyélite) ; l'accès à l'eau ; le développement économique et la préservation de l'environnement.

Ajouter à cela certaines valeurs, notamment la diversité, l'équité et l'insertion. Serge Bouiti Viaudo a signifié qu'" en participant à la mise à disposition des cannes blanches aux déficients visuels de Pointe-Noire, le Rotary donne la possibilité aux récipiendaires de mieux se déplacer dans les meilleures conditions, d'améliorer leur mobilité, d'améliorer leurs conditions de vie, de mieux vivre tout simplement".

Le sourire et la joie étaient visibles sur les visages des femmes et aussi des hommes et des enfants vivant avec handicap visuel qui ont reçu les cannes blanches à l'occasion. Une joie manifestée par certains à travers des cris et des chants. Les cannes distribuées sont un don de l'Union francophone des aveugles, reçu par Afad en janvier dernier, à travers l'Union nationale des aveugles et malvoyants du Congo (Unamac). Outil de mobilité, de locomotion et d'orientation, la canne blanche est aussi un signe d'identification des personnes vivant avec handicap visuel. Elle est fragile et doit être bien utilisée. De ce fait, une démonstration de son usage et des signes qui l'accompagnent a été faite par Syr Claudy Kokolo, président de l'Unamac. Un petit document sur l'utilisation de la canne sera aussi mis à leur disposition.

Satisfait de cette action, l'abbé Alain Loemba Makosso, vicaire général, représentant Mgr Angel Miguel Olaverri, archevêque de l'archidiocèse de Pointe-Noire, a remercié le Rotary club pour sa générosité et l'Afad pour son initiative qui met en route les femmes aveugles en vue du développement.

Et s'agissant du développement, de l'éducation et de la connaissance, Thérèse Kamango a évoqué le manque d'école pour déficients visuels au niveau de Pointe-Noire. Ce qui a conduit l'Afad à initier un projet de création d'une école inclusive pour les aider à lutter contre l'analphabétisme et favoriser leur insertion. L'association a besoin des partenaires pour le réaliser.