Congo-Kinshasa: Partenariats entre les hommes d'affaires congolais et belges - Sama Lukonde insiste sur le modèle des coopérations "gagnant-gagnant"

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a ouvert ce lundi 21 mars 2022 au Pullman hôtel de Kinshasa, les travaux de la Mission économique et commerciale Belge en République Démocratique du Congo. Cette mission économique d'hommes d'affaires belges est à Kinshasa dans le cadre de la Semaine économique et commerciale belge en RDC, organisée par l'Ambassade de Belgique et la Conseillère économique et commerciale des régions bruxelloise, flamande et Wallonne.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a souligné l'importance de cette mission qui va susciter auprès de l'Etat congolais et des entrepreneurs privés des opportunités d'affaires devant renforcer, d'une part, le partenariat public-privé, et d'autre part, soutenir la volonté de coopérer en vue d'améliorer le climat des affaires en RDC.

Partenariats renforcés et un climat des affaires assaini

" Je ne m'en voudrais de tirer hâtivement une conclusion sur les retombées de ce grand forum intercontinental, car d'ores et déjà, la Belgique, pays avec qui nous tissons des liens séculiers de longue date a mis sur l'orbite les engagements souscrits au terme de ce Sommet, à travers une équipe musclée de 90 sociétés belges toutes tendances confondues, afin de susciter dans le chef de l'Etat congolais et des entrepreneurs privés des opportunités d'affaires devant renforcer d'une part, le partenariat public-privé et d'autre part, soutenir la volonté de coopérer en vue d'améliorer le climat des affaires dans notre pays ", a déclaré le Premier Ministre Sama Lukonde.

Il pense que l'intérêt de ces assises résultera des discussions de différents panels déjà inscrits au programme, tant par la qualité des intervenants que des interactions qui résulteraient des échanges entre les partenaires conviés à ce forum.

Des collaborations gagnant-gagnant

Pour exposer ce que son pays peut apporter dans ce partenariat économique, Sama Lukonde a, dans son mot de circonstance, vanté le potentiel de la RDC : sa superficie, ses ressources minières, son massif forestier, sa biodiversité, et son potentiel photovoltaïque.

"La République démocratique du Congo a renoué avec le programme des Institutions de Breton Wood notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La République démocratique du Congo continue à s'ouvrir au monde à travers des nombreux contacts politiques et diplomatiques le rendant ainsi fréquentable et ouvert à l'investissement étrangers plus particulièrement le vôtre ", a-t-il dit.

Et pour mettre en exergue l'amélioration effective du climat des affaires dans son pays, le Premier Ministre a rappelé les réformes et tout l'arsenal juridique en vigueur, dont la législation douanière, le code des investissements, le code minier, la législation sur les hydrocarbures, le droit forestier, le droit agricole, le code du travail, le droit commercial ou encore le régime de change ayant permis, entre autres, la réadmission de la RDC aux préférences commerciales offertes par la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, l'Agoa.

Aussi, a-t-il appelé, pour conclure, à un partenariat franc, sincère, et gagnant-gagnant entre les opérateurs économiques belges et congolais dans le but de promouvoir la croissance économique et le bonheur commun.

Contours de l'évènement

Il sied de souligner que cette mission économique débarque à Kinshasa juste après la récente tenue, à Bruxelles, du 6ème Sommet Union Européenne-Union Africaine, où le Premier Ministre avait représenté le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le Ministre Président de la région de Bruxelles capitale, le Secrétaire d'Etat à la région de Bruxelles capitale et du Commerce Extérieur, le Ministre congolais de l'Economie Nationale et plus de 90 sociétés belges toutes tendances confondues prennent part à ces travaux.