Guinée: Mory Condé sur l'absence du FNDC et de l'ANAD aux assises nationales - "Ils comprendront la nécessité d'aller vers ces journées de Vérité et de Pardon"

Ce mardi, 22 mars 2022 marque la cérémonie du lancement officiel des assises nationales, dénommées journées de Vérité et de Pardon. À cette occasion, plusieurs acteurs politiques, quelques uns de la société civile guinéenne des membres, du CNRD et les citoyens du pays ont répondu à l'appel du Gouvernement de la transition. Cependant, 58 partis politiques dont l'UFDG membres de l'ANAD dirigée par Cellou Dalein Diallo et les membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) ont brillé par le silence. Se prononçant sur ce sujet, le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est montré prudent. Mory Condé a tout de même indiqué que ces derniers rejoindront la course dès qu'ils se rendront compte de l'utilité et l'ampleur que prendront ces assises.

"Ces acteurs qui ont jugé de ne pas être là ce matin, comprendront la nécessité d'aller vers ces assises, ces journées de vérité et de pardon, rejoindre le processus de la conduire de ces assises dans les jours à venir", déclare-t-il. Revenant sur la tenue de ces assises qui démarrent ce mardi même, le premier responsable du MATD constate que le peuple de Guinée est prêt à franchir les premiers pas vers la réconciliation nationale tant attendue. "Aujourd'hui les guinéens dans toute sa composante s'est mobilisée pour le lancement de ces assises. Nous estimons que le peuple de Guinée est prêt à se dire la vérité et à accepter le pardon", s'est réjoui Mory Condé.

Pour rappel, c'est lors de son allocution de nouvel an que le Colonel Mamadi Doumbouya avait annoncé la tenue de ces assises nationales, dont le lancement officiel va se faire aujourd'hui au Palais Mohamed V de Conakry.