Afrique: Le PR du Cap-Vert supprime pour l'instant la fin du service militaire obligatoire

Praia — Le président de la République du Cap-Vert, José Maria Neves, a rejeté lundi la possibilité de mettre fin au service militaire obligatoire dans un proche avenir, arguant que ce débat dépend de la réforme des forces armées.

"Cela dépend de la discussion et du consensus auxquels les forces politiques parviennent concernant la réforme des forces armées et c'est une question qui n'est pas en discussion pour le moment. Par conséquent, nous attendrons si les forces politiques et le gouvernement ont une impulsion concernant cette affaire ", a affirmé José Maria Neves, commandant suprême des forces armées, à Mindelo, île de São Vicente.

Au moment de conclure le programme de sa première présidence ouverte, décentralisée de Praia, qui s'est déroulée depuis mardi sur l'île de São Vicente, le chef de l'État a été interrogé sur le sujet des Forces armées, après quelques cas controversés parmi les recrues ces dernières années et au moment où, ce mois-ci, la première incorporation militaire de l'année a commencé, obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans.

"Les Forces armées sont importantes pour le pays, elles garantissent l'unité et la cohésion nationale, c'est l'espace où nous rencontrons les jeunes de toutes les îles et c'est aussi un espace pour créer le patriotisme d'un amour profond pour le Cap-Vert et le dévouement à la cause commune de tous. Les Forces armées ont non seulement un rôle traditionnel dans la défense du pays, mais aussi dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la protection civile, dans le domaine de la sécurité intérieure et ont des compétences dans plusieurs domaines et nous devons valoriser le rôle des Forces armées et le rôle des jeunes qui font leur service militaire ", a-t-il dit.

Selon les données officielles, un total de 1 681 jeunes hommes se sont présentés aux inspections obligatoires effectuées en 2021, dans les quatre juntes militaires du Cap-Vert et sous service militaire obligatoire, dont 860 des îles de Santo Antão, São Vicente et São Nicolau, 250 sur les îles de Sal et Boa Vista, 651 entre les îles de Brava, Fogo et la ville de Praia (Santiago), et 220 entre l'île de Maio et l'intérieur de Santiago.

José Maria Neves, président de la République depuis novembre, s'exprimait lors d'une conférence sur la fin de sa visite sur l'île de São Vicente, dressant un bilan positif de la "première présidence de l'île", de pratiquement une semaine, qui a commencé le 15 mars avec la visite du président angolais, João Lourenço.

"Ce fut une visite de bon augure à tous égards. Il existe des possibilités de coopération économique et commerciale avec des entreprises basées à São Vicente et avec l'Université Técnica do Atlântico et l'Instituto do Mar, notamment avec des aspects liés à la formation technico-professionnelle, à l'enseignement supérieur et recherche dans le domaine de la mer", a estimé le président, à propos de la visite de son homologue angolais dans la ville de Mindelo.

Pour José Maria Neves, cette visite a permis de donner une plus grande visibilité à l'île de São Vicente, compte tenu, également, qu'il a reçu les lettres de créance de sept nouveaux ambassadeurs au Cap-Vert dans la ville de Mindelo, dans les derniers jours, et non à Praia, île de Santiago, comme d'habitude.