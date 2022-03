Sénégal: SFD - Le renforcement du niveau d'alphabétisation financières des clients recommandé

Dakar — Les contraintes du secteur de la microfinance nécessitent que les efforts soient davantage orientés vers le renforcement du niveau d'alphabétisation financière des clients, souligne l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), dans son dernier rapport d'activités, comptant pour l'exercice 2021.

Ce document fait état de "constats récurrents" concernent principalement "les difficultés de remboursement de crédit notées chez certains segments de clients", "les méthodes de recouvrement jugées vexatoires au niveau de certaines institutions de microfinance de grande taille" et "le coût jugé élevé des opérations déplacées".

L'Observatoire de la qualité des services financiers note également "le niveau jugé exorbitant du coût du crédit", parmi ces contraintes dont la levée nécessite "le renforcement du niveau d'alphabétisation financière des clients des SFD notamment en milieu rural à travers des actions d'éducation financière de masse". L'OQSF préconise aussi "la rationalisation graduelle de la tarification appliquée aux clients des SFD à travers l'établissement d'une liste concertée de services à offrir à titre gratuit ou à coût modéré par les institutions de microfinance". Il recommande également "l'établissement d'un canevas harmonisé des frais et commissions appliqués à la clientèle de grands réseaux en vue d'assurer une meilleure transparence financière et une comparabilité des éléments de coûts attachés".

Au titre de ses activités, l'OQSF renseigne que 201 dossiers ont été soumis à sa médiation financière par les clients et usagers "dont cent cinquante-cinq (155) pour la Médiation des banques, des SFD et de La Poste et quarante-six (46) pour la Médiation des assurances". S'y ajoutent que les appels des clients et usagers au nombre de six cent soixante et un (661) concernant diverses requêtes sur la relation commerciale, note l'OQSF, ajoutant que les éclairages et conseils des experts "ont permis de diminuer le volume des saisines formalisées".

Créé en 2009, l'OQSF a en charge le suivi de la qualité des services financiers offerts aux usagers et aux clients, et de la promotion de l'inclusion financière des populations. La vulgarisation de l'éducation financière de masse, ainsi que la protection des clients et usagers à travers le dispositif de médiation financière, font également partie de ses missions.