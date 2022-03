Sénégal: L'Allemagne et le Sénégal tiennent des consultations intergouvernementales, à Dakar

Dakar — L'Allemagne et le Sénégal ont entamé des consultations intergouvernementales consacrées à la coopération des deux pays en matière de législation du travail et de réforme foncière, a constaté l'APS, mardi, à Dakar.

La rencontre de trois jours (22-24 mars) s'est ouverte en présence du ministre sénégalais de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et du secrétaire d'Etat allemand chargé de la Coopération économique et du Développement, Jochen Flasbarth. Brigit Pickel, la directrice générale chargée du département Afrique au ministère allemand de la Coopération économique et du Développement, prend part à cette rencontre.

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, le Fonds souverain d'investissements stratégiques et d'autres structures publiques sénégalaises y participent. Les discussions portent essentiellement sur "la législation du travail et la réforme foncière", a précisé M. Amadou Hott.

Le Sénégal va s'entretenir avec la partie allemande de sa politique de "modernisation de l'administration", selon son ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Les deux parties vont discuter de la formation professionnelle et technique et de projets de transport urbain. Amadou Hott a salué "le pragmatisme et l'efficacité" de la coopération sénégalo-allemande et a invité les entreprises d'Allemagne à venir s'implanter au Sénégal. Jochen Flasbarth s'est réjoui de la "coopération de longue date, empreinte de confiance", que le nouveau gouvernement fédéral de son pays compte poursuivre avec le Sénégal.