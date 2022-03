Sénégal: Inclusion financière - Les recommandations de l'OQSF au secteur bancaire

Dakar — L'Observatoire de la qualité des services financiers, relevant plusieurs constats dans l'exercice de sa mission, a fait dans son dernier rapport plusieurs recommandations relatives notamment au renforcement de la transparence de l'information sur le crédit, pour une meilleure inclusion financière.

"Malgré la performance enregistrée sur le secteur financier, reflétée par la bonne tenue de ses principaux agrégats et l'augmentation du nombre de points de services, il reste que le traitement et l'analyse des informations collectées et la médiation ont permis de relever plusieurs constats portant sur la qualité des services, qui constituent des entraves à l'inclusion financière et à la performance du secteur", note-t-il dans son rapport d'activité pour l'exercice 2021.

L'OQSF cite "l'insuffisance de la qualité de l'information fournie sur les obligations et droits du client au moment de l'ouverture et tout au long du fonctionnement du compte", ainsi que "la récurrence des entraves tarifaires et non tarifaires (coûts, délais) liées à la mobilité des clients". S'y ajoutent "les retards récurrents notés dans la réception de certains virements de pensions en provenance de la France, communément appelés 'virements BRED"', et "la pratique de désignation par certains établissements de crédit d'experts immobiliers non-inscrits au tableau de l'ONES", l'Ordre national des experts du Sénégal.

Pour lever ces contraintes, l'OQSF recommande "le renforcement de la transparence de l'information sur le crédit (TEG, tableau d'amortissement, conventions, etc.)". Il préconise aussi "la poursuite de la rationalisation des coûts des services bancaires, à travers l'élargissement de la liste des services à offrir à titre modéré aux frais d'établissement de certificats d'engagement et de non-engagement".

L'OQSF ajoute, parmi les actions à mettre en œuvre, "la poursuite de la rationalisation des coûts des services bancaires à travers l'élargissement de la liste des services à offrir à titre modéré aux frais d'établissement de certificats d'engagement et de non-engagement". De même préconise-t-il "la vulgarisation de l'éducation financière des usagers en langues nationales en privilégiant des canaux de communication de masse (sketchs, bandes dessinées, radios communautaires, etc.)" et "le renforcement de capacités des chargés de compte en matière de commercialisation de produits de bancassurance".

L'OQSF, créé en 2009, est chargé du suivi de la qualité des services financiers offerts aux usagers et aux clients, et de la promotion de l'inclusion financière des populations. La vulgarisation de l'éducation financière de masse, ainsi que la protection des clients et usagers à travers le dispositif de médiation financière, font également partie de ses missions.