Burkina Faso: Assemblée législative de Transition - Le candidat du Centre-Nord sera choisi demain

Selon une note du gouverneur du Centre-Nord, Casimir Segueda, parvenue à Sidwaya, une session à huis clos exclusivement entre les neuf candidats sera tenue demain mercredi 23 mars 2022 dans la salle du gouvernorat du Centre-Nord, pour désigner le représentant régional devant siéger à l'assemblée législative de la Transition (ALT). A l'écouter, le tirage au sort sera inévitable si toutefois les candidats ne parviendront pas à trouver un terrain d'entente, a prévenu le gouverneur Séguéda.

Le dimanche 20 mars dernier, au lendemain de la publication de la liste des 70 membres de l'ALT, à l'exception de celui du Centre-Nord (non parvenu), le Naaba Koom, chef de canton du Sanmatenga, avait annoncé sa démission dans le but de préserver la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les populations des trois provinces (Sanmatenga, Namentenga et Bam) du Centre-Nord. Pour joindre l'acte a la parole, le souhait du gouverneur Séguéda est que le Naaba Koom préside la cérémonie de désignation devant aboutir à la désignation du représentant régional et son suppléant du Centre-Nord. Cette session, selon Casimir Séguéda, se fera sans les supporters des candidats qui ont tiré les ficelles de part et d'autre lors de la rencontre de désignation du représentant régional qui a terminé en queue de poisson.