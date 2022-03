Sénégal: Casamance - L'accès à l'eau et l'assainissement au cœur de la réponse humanitaire du CICR

communiqué de presse

L'eau est source de vie. Autour d'elle la communauté se structure, construit de la résilience, se protège et développe une forme d'inclusion. Dans la région naturelle de Casamance, la vulnérabilité au changement climatique, couplée au phénomène de la salinité, affecte les terres agricoles et la biodiversité. À Effock, les jeunes s'activent dans la construction de la digue du village. Ici, hommes, adolescents, filles et garçons mettent les mains dans le cambouis.

L'accès à l'eau est un défi de tous les jours. A Saré Koundiang/Saré Lao, en Casamance, l'action du CICR apporte à des centaines de personnes, en premier lieu des femmes, des moyens de subsistance : boire de l'eau potable, produire des denrées pour survivre et devenir résilientes.

En plus de participer à la réduction des risques d'exposition des communautés liés à la présence des mines et des porteurs d'armes, ce projet de construction de latrines vise à éradiquer la défécation à l'air libre en Casamance, à travers l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Le CICR mène ce travail en étroite collaboration avec le Service régional de l'assainissement (SRA) et la Croix-Rouge sénégalaise.