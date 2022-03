Congo-Kinshasa: Mgr Fulgence Muteba appelle des leaders du Grand Katanga à la réconciliation

L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba a invité le lundi 21 mars les leaders de l'espace Grand Katanga à l'unité et à la réconciliation.

Il a ajouté que cette question sera au centre du forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais que l'assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubumbashi organisera le mois de mai prochain.

Le prélat parle de quelques objectifs retenus lors dudit forum : " Amener nos leaders katangais, toutes tendances confondues, à s'asseoir ensemble pour oser regarder dans la même direction, se dire la vérité sans se focaliser sur les atrocités du passé mais plutôt se pardonner mutuellement en relevant les obstacles à vaincre. Conduire les participants à répondre sincèrement aux questions suivantes et à y trouver des réponses en toute franchise, à savoir quelles sont les causes de nos divisions ? Que devons-nous faire concrètement pour réconcilier les fils et filles du Katanga ? Que devons-nous faire pour bâtir l'unité dans la diversité ".

Le troisième objectif, selon l'archevêque, est d'aider les filles et les fils du Katanga à poser des gestes d'une authentique réconciliation et de s'engager à travailler ensemble en restant unis dans la diversité. Ceci, en vue de défendre les intérêts politiques socio-économiques, culturels et autres du peuple katangais et de tous ceux qui vivent au Katanga, conclut-il