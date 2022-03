Congo-Kinshasa: Matinée Politique de la LIFUDS - Buimpe Diombelayi - " ambassadrice de la culture africaine, la femme noire ne doit pas singer la femme blanche "

La Ligue de Femmes de l'UDS (LIFUDS) a tenu ses promesses en organisant, le samedi 19 mars 2022 dernier, au Centre pour Handicapés de Kinshasa, sa Matinée Politique placée sous le thème " La femme africaine face à l'influence de la culture occidentale ", manifestation prévue au calendrier de ses activités retenues dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des droits de la Femme pour l'édition 2022.

A l'affiche il y avait quatre conférences-débats animés par les cadres féminins de l'Union des Démocrates Socialistes (UDS) qui ont été suivies avec intérêt par l'assistance composée des adhérents de l'UDS et quelques invités. Et ce, sous la modération de Mme Imelda Kamwiziku Muzinga, Secrétaire Générale Adjointe chargée de la Formation Politique et des Élections.

Comme d'habitude, cette Matinée Politique a été ouverte par un mot de circonstance prononcé par Mme Charlotte Buimpe Diombelayi, Présidente Nationale de la Ligue des Femmes de l'UDS et Première Vice-Présidente Nationale de l'UDS chargée des Femmes.

Quant à la Matinée Politique proprement dite, elle a débuté par l'exposé de Madame Stéphanie Nsomwe Musangie, Secrétaire Nationale de l'UDS, ayant pour titre " La femme dans la vie économique et le monde du travail ". Après avoir rappelé que beaucoup de ménages congolais sont pris en charge par les vaillantes femmes, l'oratrice a insisté pour que les femmes congolaises se lancent dans la création des entreprises qui doivent être soutenues financièrement par le gouvernement.

La deuxième intervenante a été Mme Germaine Munguanabu Amwana, Trésorière Nationale Adjointe de la LIFUDS, qui s'est appesantie sur " Le rôle de la femme dans la protection de l'environnement ". Insistant sur l'importance du développement durable dans toutes les politiques publiques, Mme Germaine Munguanabu Amwana a plaidé en faveur d'une politique gouvernementale audacieuse devant impliquer les femmes dans le processus de gestion et de protection de l'environnement pour le bien-être de l'humanité tout entière.

Le troisième exposé qui a porté sur " La femme africaine face à l'influence de la culture occidentale ", a été développé par Mme Charlotte Buimpe Diombelayi, Présidente Nationale de la LIFUDS et Première Vice-Présidente Nationale de l'UDS chargée des Femmes.

Selon elle, la femme africaine noire appelée à jouer le rôle d'ambassadrice de la culture africaine dans le concert des nations doit rester naturelle et authentique. Elle lui a demandé de cesser d'imiter les femmes blanches en utilisant des nocifs produits éclaircissants et portant des mèches et des prothèses cancérigènes d'origine douteuse, manifestant ainsi un complexe d'infériorité vis-à-vis des femmes blanches.

Elle a poursuivi son intervention en vantant les valeurs africaines authentiques qui sont riches et variées. Elle a aussi démontré que l'Occident impose toujours sa culture à travers l'enseignement et ses médias pour faire des africains des déracinés, des aliénés. Pour elle, l'impérialisme culturel occidental détruit la culture africaine. Elle a enfin conclu que les femmes africaines noires peuvent tout vendre sauf leur âme.

Quant à la dernière intervention intitulée " L'importance de l'enseignement technique dans l'autonomisation de la femme ", elle a été présentée par Maître Marie Odia Mbaya, Secrétaire Générale de l'UDS. Elle a souligné que l'enseignement technique rend la femme autonome, indépendante et capable de se mettre à son propre compte.

Elle a ajouté qu'une femme autonome est en sécurité et échappe à toute dépendance dangereuse due à la pauvreté (prostitution, vol, escroquerie, etc... ). Elle a terminé son exposé en déclarant qu'une femme autonome est une véritable actrice du développement.

Dans son allocution de clôture, la Présidente Nationale de la LIFUDS a remercié le Comité Directeur de l'UDS, le Bureau National de la LIFUDS, toutes les femmes du Parti ainsi que tous les adhérents pour leur précieuse contribution à la réussite de la Matinée Politique.

Il y a lieu de signaler enfin la présence remarquable du Président National de l'UDS, Monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, entouré des membres de différents organes de son Parti.