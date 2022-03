Congo-Kinshasa: Realpolitik !

Aucune manœuvre superfétatoire ne sera tolérée. Place à la Realpolitik des décideurs pour mener à bon port les désidératas du "peuple d'abord" avant que cela ne soit trop tard.

Oui, une semaine après l'ouverture de la session de mars au Parlement, l'Assemblée nationale va, enfin, tenir aujourd'hui mardi, sa séance plénière pour examiner et adopter le projet de calendrier de cet organe délibérant, qui va reprendre les matières qui doivent être examinées à l'issue de la présente session de mars. A ce stade, le dynamisme des élus nationaux, doublé de volonté, feront à ce que l'almanach soit respecté scrupuleusement.

L'organisation d'un processus électoral crédible et inclusif, en perspective de la tenue effective des élections de 2023 demeure à l'ordre du jour. Respect du délai constitutionnel oblige. D'ores et déjà, au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, le Speaker Mboso N'kodia Mpwanga s'est montré déterminé à en finir avec les préalables constitutionnels.

Dans ce cas précis, il a placé la problématique des réformes électorales au nombre de points saillants que vont aborder avec diligence les élus nationaux durant les trois mois de cette première session de l'année 2022. Remettre en cause cette volonté serait tout simplement un procès d'intention. Toutefois, le temps attend voir la parole prendre corps le plus tôt possible.

D'ailleurs, c'est ici que les athéniens s'atteignirent, car le Chef de l'Etat aura, pour sa part, la lourde responsabilité de booster le Gouvernement à mobiliser des moyens conséquents devant couvrir toutes les opérations de la Commission Electorale Nationale Indépendante. A ce lot important de défis à relever, sans compter le social des congolais, faut-il se rappeler du sempiternel débat sur le consensus électoral que réclament plusieurs parties prenantes au processus électoral, telles que le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), la Coalition Lamuka avec le tandem Fayulu-Muzito et consorts.

En un mot comme en cent ou mille, résoudre ces équations, pour Félix Tshisekedi, Sama Lukonde et le doyen Mboso, garantirait au pays un élan beaucoup plus rassurant. Au cas contraire, la démocratie pourrait s'énerver. Le temps n'étant plus aux discours, tout le monde est prié, et vivement une Realpolitik.