Congo-Kinshasa: Yangambi - La Biosphère en passe de devenir un pôle scientifique d'excellence climat-Biodiversité

C'est un plaidoyer mené par la Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement durable et qui est en train de se formaliser à travers cette réunion hybride d'information et de concertation tenue ce lundi 21 mars 2022 à Béatrice Hôtel de Kinshasa.

La Biosphère de Yangambi dans la province de la Tshopo sera bientôt un pôle de référence scientifique sur les questions du climat et de la biodiversité.

Pendant deux jours soit du 21 au 22 mars 2022, les experts, les partenaires techniques et financiers réfléchissent, échangent et partagent les avis et propositions pour la transformation de cette Biosphère à un pôle scientifique d'excellence sur le climat et la biodiversité.

Il s'agira de mettre en place le plan de son opérationnalisation, finaliser la cartographie et définir le rôle de chaque institution et organisation d'appui présente et active à Yangambi en vue de déterminer la mise en œuvre du projet.

Pour raison d'Etat, la Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Environnement et du Développement durable Madame Eve Bazaïba s'est faite représentée par son Directeur de cabinet.

Yves Kitumba Lubada, dans l'allocution de circonstance, a exprimé au nom de la Présidente du Comité National Man and Biosphère en RDC, la reconnaissance pour l'aboutissement du plaidoyer en faveur de ce projet.

" La RDC ne saurait être le Pays-Solution au dérèglement climatique sans un rayonnement conséquent de la réserve de Biosphère de Yangambi. Et c'est la plus-value significative de cette importante initiative ", relève le Directeur de Cabinet.

" ... mieux préservée, la Biosphère de Yangambi peut constituer un pôle scientifique de référence sur les questions de séquestration de carbone et des structures des forêts de la RDC, tout en favorisant le développement de la recherche en matière de biodiversité et de changement climatique. La RDC et le reste du monde ont besoin de ces données afin de mieux informer les activités de lutte contre le changement climatique dans le bassin du Congo ", a-t-il souligné.

Pour l'UNESCO, ce projet contribuera à renforcer le rôle de la réserve de Biosphère de Yangambi en même temps renforcera la fonction intégrée de conservation et de Développement en établissant une structure de gouvernance multipartite pour la gestion de cette réserve et permettre à ses populations de vivre de manière durable estime le Docteur Jean Pierre Iboudo, Représentant Pays de l'Unesco.

Il faut noter que ce projet bénéficiera du financement du Royaume de Belgique à hauteur de 2 Millions de dollars américains avec des partenaires techniques dont l'UNESCO.