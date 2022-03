Congo-Kinshasa: La chanson " protéger base " de Werrason interdite de diffusion

Le nouveau clip intitulé " Protéger base " de l'artiste musicien Ngiama Makanda Werrason est interdit de diffusion au public. Cette décision est contenue dans un document publié lundi 21 mars par la commission nationale de censure (CNS).

Selon le directeur de cette structure, Didi Kelokelo, il avait été demandé à l'orchestre Wenge Musica Maison Mère lors d'un entretien de la demande de l'autorisation de la diffusion de cette chanson, d'élaguer toutes les paroles obscènes contenues dans ce clip.

Il ajoute que le coordonnateur de cet orchestre qui représentait son président, avait donné son accord de principe.

" On avait reçu une demande d'autorisation du coordonnateur de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère de l'artiste musicien Werrason relative à la demande d'autorisation sur la diffusion de deux chansons dont "Protèger base". Après examen de la chanson, nous avons notifié au coordonnateur de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère que la Commission ne pouvait pas autoriser cette chanson à cause des obscénités contenues dans la chanson "Protéger base". On s'est convenu comme ça, et le lendemain il est passé au bureau, on l'a reçu. Je lui ai montré et je crois qu'avec lui on avait regretté d'ailleurs les paroles contenues dans cette chanson ", a-t-il indiqué.

Cependant, la CNS s'étonne que la chanson soit balancée intégralement dans les différentes chaines de télévision et radio de la place.

Selon Didi Kelokelo, une action judiciaire est même ouverte à cet effet :

" Ce n'était pas normal qu'aujourd'hui, ces genres des paroles soient diffusées à l'intention du public, surtout de la jeunesse. Ça c'est vraiment abuser avec la jeunesse. Comme ils n'avaient pas obtempéré à la décision, on a interdit la chanson. Même si aujourd'hui ils modifiaient, on ne va plus accepter la chanson modifiée parce que ça sera encré [dans la tête du public]. "

Aucune obscénité

De son côté l'artiste musicien Ngiama Makanda Werrason, président de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, dit qu'il n'y a aucune parole obscène dans cette chanson. Il a même demandé que l'auteur de ces cris se présente devant la commission nationale de censure pour expliciter sa pensée.

Pour lui, la CNS est en train de tuer la culture congolaise pour rien.

" Nous sommes en train de tuer notre culture pour rien. La parole est une œuvre de l'esprit. C'est qui est mauvais c'est de sortir les paroles qui portent atteinte à la pudeur. Moi, je suis l'ambassadeur de la paix et éducateur. De ce fait, je ne peux jamais transmettre les paroles qui portent atteintes à l'éducation ou à la morale de la population, ça jamais. La signification de "protéger base" c'est tout simplement demander à quelqu'un de protéger tout ce qui lui est cher : son travail, sa maison, ses enfants, sa famille ", a expliqué Werrason.

Le patron de Wenge Musica Maison Mère dit ne rien voir de mauvais dans sa chanson.

" Les gens qui interprètent mal mes paroles n'arrivent pas jusqu'à la fin de celles-ci. C'est le langage courant de nos mamans. Le lingala est tellement pauvre qu'il n'y a pas moyen de changer certaines paroles, nous sommes obligés de l'interpréter comme le commun de mortel ", s'est-il défendu.