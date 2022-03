Afrique: Tchad vs Gambie - Les Scorpions repartent en mission

Après une CAN TotalEnergies 2021 marquée par le sceau du succès avec une place de quart de finaliste pour leur première participation à la plus importante des compétitions africaines de football, l'équipe nationale de Gambie va remettre les choses à l'endroit ce mercredi contre son homologue du Tchad.

S'il y a quelques années auparavant, peu de gens les connaissaient encore, les attaquants Aboulie Jallow (Seraing, Belgique) et Musa Barrow (Bologne, Italie), tous les deux auteurs de deux buts lors de la 33e édition de la CAN, sont entrés avec leurs coéquipiers dans l'histoire du football africain en atteignant les quarts de finale.

Et pourtant, les observateurs avertis auraient pu ou dû mettre une pièce sur cette équipe ouest-africaine qui, si elle a eu du mal à sortir Djibouti (1-1 et 1-1 et 3TAB2) des préliminaires, a écœuré lors de la phase des poules les Palancas Negras d'Angola et des Léopards de la RD Congo, deux mondialistes.

Les Scorpions ont abondamment fait usage de leur dard en laissant sur le carreau ces habitués de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, à savoir l'Angola et la RD Congo.

Au Cameroun, coachés par le Belge Tom Saintfiet qui a roulé sa bosse un peu partout sur le continent africain et qui avait averti de la qualité de son groupe et des ambitions de ses joueurs à vouloir remettre en cause la hiérarchie, ils ont fait grand à la grande satisfaction de leurs supporters et au grand désarroi de leurs adversaires.

Et dès leur entrée en jeu dans un derby zonal les ayant opposés à la Mauritanie qui avait pourtant joué la précédente édition.

Les Mourabitounes sont battus 0-1 grâce à un coup de patte de Jallow l'attaquant du FC Seraing.

Les Scorpions refusent de baisser la tête contre les Aigles du Mali, un des gros bras de la zone ouest A qu'ils contraignent au partage des points (1-1) lors de leur deuxième sortie à Limbé.

Les coéquipiers de Musa Barrow pour clôturer la phase de poules font tomber (1-0) les Aigles de Carthage de Tunisie, champions d'Afrique 2004 et placés parmi les outsiders de la compétition.

Quand l'attaquant de Bologne marque le but (1-0) de la qualification en quart de finale contre le Syli national de Guinée (1-0), le monde du football a commencé à rêver en grand avec ce pays petit par la superficie et coincé dans le Sénégal.

Et pourtant, contrairement à son voisin qui cherchait une couronne continentale, la Gambie avait déjà réussi à gagner une CAN en U17 ans en 2005 avec comme tête de file Pa Modou Jagne.

L'arrière gauche Pa Modou Jagne, intronisé capitaine par Tom Saintfiet pour cette génération qui a fait découvrir la CAN à la Gambie, a eu le droit avec ses coéquipiers après cette qualification d'aller défier les Lions Indomptables du haut de leurs cinq titres continentaux.

La marche s'est avérée très haute au stade Japoma de Douala, les Scorpions n'ayant pu résister que lors de la première période, le pays hôte scellant le sort de la rencontre en deuxième période grâce à deux buts de Karl Toko-Ekambi.

Mais cette sortie de route n'a pas douché l'enthousiasme des Gambiens qui ont réservé un accueil royal à leurs Scorpions qui vont reprendre ce mercredi la route vers Côte d'Ivoire contre les Sao du Tchad.

Et pour cette rencontre à l'exception de Pa Modou Jagne qui a décidé de prendre sa retraite internationale en laissant la jeune génération prendre le relais, tout le monde est là ou presque.

Au stade Olembé de Yaoundé, le technicien belge devrait faire toutefois sans le tour de contrôle de la défense Omar Colley (Sampdoria, Italie), l'ailier Kalifa Manneh (Taranto, Italie) et Sulayman Bojang le natif de la Norvège qui a décidé de jouer pour la Gambie, le pays d'origine de ses parents.