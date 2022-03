Maroc/Congo-Kinshasa: Le Onze national à pied d'œuvre à Kinshasa

Le Onze national devait s'envoler hier pour Kinshasa en perspective de son match barrage pour le Mondial FIFA Qatar 2022. Une double confrontation dont le premier acte est prévu ce vendredi à partir de 16 heures au stade des Martyrs où l'EN sera attendue de pied ferme par la sélection de la RD.Congo. A cet effet, le contingent retenu pour cette opposition, à grand enjeu, a rejoint dimanche soir le Complexe Mohammed VI de football à Maâmora, où il a subi un test de dépistage du Covid révélé négatif.

Le groupe étant au complet, le staff technique, conduit par le sélectionneur Vahid Halilhodzic, s'est mis aussitôt au travail, en programmant lundi une première séance d'entraînement sur pelouse synthétique afin que les joueurs puissent s'adapter à ce type de surface qu'ils auront à fouler au stade des Martyrs à Kinshasa. La première séance de lundi qui a duré 90 minutes a vu la participation de l'ensemble des convoqués y compris les deux blessés avec leurs clubs respectifs, Soufiane Amrabet et Azzedine Ounahi. Quant au keeper Yassine Bono, il a été ménagé mais sa blessure ne suscite aucune inquiétude et devrait être dans les bois le jour du match.

Avant de prendre la direction de la RDC, le Onze national devait effectuer une seconde séance au Complexe Mohammed VI, sachant que les ultimes réglages auront lieu une fois à Kinshasa pour s'acclimater davantage avec les conditions dans lesquelles se déroulera ce match aller, sachant que la rencontre retour aura lieu le 29 courant à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. A l'approche du jour J, les quelques déclarations relayées par le site officiel de la FRMF font état d'une ambiance bon enfant au sein du groupe et d'une détermination sans faille afin d'atteindre l'objectif escompté.

C'est ce qu'ont fait savoir d'ailleurs les deux néophytes du team, le Wydadi Yahya Atiat Allah et le sociétaire du FC.Barcelone B, Abdessamad Zelzouli, décidés à honorer leurs premières capes et à ne ménager aucun effort en vue de décrocher le sésame de la Coupe du monde 2022, ce qui serait la deuxième qualification de suite à une phase finale du Mondial après les éditions de 1994 aux Etats-Unis et de 1998 en France. Il convient de souligner que la sélection marocaine pourra compter sur l'apport de ses inconditionnels supporteurs qui feront le déplacement à la capitale congolaise.

Ils seront un peu moins de 3000 fans qui ne manqueront certainement pas de donner de la voix pour aider l'équipe à négocier sans dégât ce premier acte dans la perspective d'aborder le second à la maison dans de bonnes conditions. A rappeler qu'en plus du match RDC-Maroc, cet ultime tour des barrages verra la programmation de quatre belles affiches dont la plus en vue sera un remake de la finale de la toute dernière CAN entre l'Egypte et le Sénégal. Les trois autres confrontations opposeront le Cameroun à l'Algérie, le Ghana au Nigeria et le Mali à la Tunisie. Que du lourd pour que l'Afrique soit en fin de compte dignement représentée au Mondial qatari par cinq grosses cylindrées qui auront certainement à cœur de faire bonne figure et pourquoi pas accéder à des tours jamais atteints auparavant.