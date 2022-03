Maroc: Politique nationale du préscolaire - Focus sur les expériences des organisations de la société civile

Rabat — Les expériences des organisations de la société civile pour la promotion de la politique du préscolaire au Maroc ont été mises en avant, lors d'un symposium organisé mardi à Rabat.

Initié par le Lions Club International-District 416 Maroc, sous le thème "Comment la société civile peut contribuer à la réalisation de la politique nationale du préscolaire?", ce conclave a été une opportunité pour débattre des différents moyens à même d'accélérer la réforme et la généralisation du préscolaire, tout en mettant en exergue le rôle des acteurs de la société civile en la matière.

Intervenant à cette occasion, la présidente du réseau préscolaire-District 416, Zakia Serghini, a passé en revue la genèse du réseau préscolaire au sein du Lions club international, qui se veut une réponse à l'appel lancé par SM le Roi Mohammed VI dans le message adressé par le Souverain aux participants à la Journée nationale sur l'enseignement préscolaire en 2018.

"En tant qu'organisation de la société civile, nous avons répondu à l'appel de SM le Roi en créant un réseau préscolaire en 2019, dont l'objectif principal est de développer le préscolaire dans le Royaume, notamment par la rénovation des classes", a indiqué Mme Serghini.

Elle a, dans ce sens, souligné les points stratégiques mis en place par Lions Club International pour accompagner la réforme du préscolaire, particulièrement la mise en place des critères de choix et de rénovation des classes préscolaires, ainsi que des critères de choix de l'équipement de la classe préscolaire.

Tout en rappelant les principaux objectifs de la réforme du préscolaire, Mme Serghini a évoqué la convention-cadre de partenariat signée entre le Lions Club Maroc et le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en janvier 2021, dans l'objectif de contribuer au développement et à l'amélioration des conditions de l'enseignement public et préscolaire.

Pour sa part, El Haiatte Erghouni, formatrice, experte en pédagogie préscolaire et chargée de projets de développement de la qualité du préscolaire, a mis l'accent sur le rôle des éducateurs dans le processus de réforme de l'éducation et de mise en place d'un préscolaire de qualité.

"La formation est la plus importante. Il faut que tout le monde soit formé et sensibilisé au préscolaire et à la particularité de l'enfant, puisqu'on ne peut pas traiter un enfant de 4 et 6 ans comme celui de 10 ans", a-t-elle affirmé dans une déclaration à la MAP, soulignant l'importance d'impliquer les parents dans le processus de sensibilisation.

Exposant la vision de ATFALE, Mme Erghouni a précisé que cette ONG place les droits et les besoins de l'enfant au centre de sa vision pédagogique.

Elle a aussi souligné l'importance de mettre en œuvre des stratégies de formation et de sensibilisation à effet "démultiplicateur" pour les acteurs de l'enseignement préscolaire, outre la sensibilisation et l'implication des parents pour une prise en charge précoce de qualité de leurs enfants.

La responsable a, en outre, passé en revue les différents livres et guides pédagogiques élaborés par l'équipe ATFALE et validés par le ministère de l'Éducation nationale, avec pour finalité de développer l'éducation préscolaire et celle de la petite enfance en impliquant tous les acteurs concernés.

De son côté, la cofondatrice de l'AFEM, Fouziya Tarik, a jeté la lumière sur le rôle majeur du préscolaire dans la formation primaire des enfants, leur permettant ainsi d'intégrer facilement la sphère scolaire.

A cet effet, a-t-elle ajouté, l'AFEM accompagne les entreprises pour créer un plan financier permettant à des dizaines de jeunes filles de créer des crèches et des écoles.

Mme Tarik a, en outre, salué l'avancement du Programme national de généralisation du préscolaire qui a atteint un taux de scolarisation de 72% au titre de l'année 2020-2021.

Ce conclave scientifique a connu la participation d'une pléiade de spécialistes de divers horizons, qui ont partagé leurs perceptions des expériences de la société civile, les étapes pratiques pour renforcer la contribution de la société civile au préscolaire et la promotion des relations gouvernement-ONG dans ce domaine.