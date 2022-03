Maroc: Un enseignement préscolaire de qualité tributaire d'une démarche transversale et interdisciplinaire (universitaire)

Rabat — La réussite d'un enseignement préscolaire de qualité s'appuie sur une double orientation selon une démarche transversale et interdisciplinaire, a affirmé, mardi à Rabat, M. Rachid Bentaibi, professeur spécialiste de la petite enfance à la faculté des sciences de l'éducation.

"La réussite d'un enseignement préscolaire de qualité est basé sur une double orientation selon une démarche transversale et interdisciplinaire qui met en jeu des programmes de formation innovants et un contenu pédagogique interactif et collaboratif", a-t-il souligné lors d'un symposium organisé à l'initiative du Lions Club International-District 416 Maroc.

"Le développement d'un enseignement préscolaire de qualité nécessite également un investissement à long terme, des compétences théoriques, pratiques et opérationnelles en plus d'être suffisamment préparé, bien formé avant l'exercice du métier d'éducatrice sur le terrain", a-t-il fait observer.

Intervenant lors d'un panel sous le thème "Quelle pédagogie pour l'éducation inclusive dans le préscolaire?", M. Bentaibi a plaidé pour la mise en place de programmes axés sur les aspects cognitifs et les apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter), mettant l'accent sur les autres aspects du développement notamment (physiques, sociaux et émotionnels..) en vue de développer des programmes de formation innovants au profit des futurs éducateurs et éducatrices.

A cet égard, il a préconisé la création d'un consortium pédagogique national, composé notamment d'une équipe spécialisée et dynamique dotée d'une longue expérience en vue de garantir une offre d'enseignement préscolaire de qualité, soulignant la nécessité de mettre en place des méthodes éducatives et des approches pédagogiques innovantes.

Il a, par la même occasion, proposé plusieurs types de formations notamment une licence en éducation, une licence professionnelle, une formation sur le tas comme mesure transitoire accompagnée par une formation continue, un certificat universitaire ou un diplôme universitaire et la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Se référant aux rapports et études réalisés en matière d'éducation préscolaire, M. Bentaibi a relevé une quasi-absence de formation initiale de qualité des éducatrices, soutenant que "le bricolage pédagogique général" et "l'éparpillement systématique" fragilisent le fonctionnement du préscolaire, ce qui constitue un obstacle majeur freinant tous les efforts garantissant la qualité de cet enseignement.

De son côté, Naima Bentouimoui, docteur en sciences de l'éducation, a rappelé que le Maroc a entrepris, ces dernières années, une réforme profonde et holistique de son modèle scolaire dans tous les cycles d'enseignement, tout en jugeant nécessaire l'adoption d'une législation adéquate, l'élaboration des orientations politiques claires, et d'un plan d'action national, le développement des infrastructures et des capacités et la mobilisation des financements nécessaires sur le long terme en vue d'atteindre un préscolaire inclusif.

Dans cette perspective, Mme Bentouimoui a appelé au changement des mentalités et à la représentation des différents acteurs à tous les niveaux afin d'introduire la culture de l'inclusion scolaire et sociale.

La société civile est un catalyseur du changement et du renouveau, a-t-elle assuré, faisant savoir qu'elle est en mesure notamment de repérer des dysfonctionnements, d'établir des diagnostics, des états des lieux et contribuer à la sensibilisation.

La force de la société civile réside dans son réseau de personnes engagées, avec de grands moyens, des idées et une expertise pluridisciplinaire de haut niveau, a-t-elle noté, ajoutant qu'elle se caractérise par une forte présence géographique dans les milieux urbain, péri-urbain et rural. La société civile est dotée d'une force de proposition constituant un contrepoids à même d'équilibrer les forces en présence, a-t-elle conclu.