Algérie: INAPI - Le "mois de la propriété intellectuelle" lancé mercredi depuis El Bayadh

Alger — L'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI) a annoncé mardi dans un communiqué le lancement, mercredi, du "mois de la propriété intellectuelle" depuis le Centre universitaire Noureddine El Bachir dans la wilaya d'El Bayadh, sous le thème "Propriété intellectuelle et jeunes: innovation pour un avenir meilleur".

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle le 26 avril de chaque année, le "mois de la propriété intellectuelle" sera organisé du 20 mars au 26 avril, l'ouverture officielle de la manifestation étant prévue, mercredi, au Centre universitaire Noureddine El Bachir dans la wilaya d'El Bayadh, indique l'INAPI qui coorganise cet évènement avec le bureau extérieur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en Algérie.

L'évènement qui sera rehaussé par plusieurs interventions verra la signature de deux conventions de coopération.

La première entre le Centre universitaire Noureddine El Bachir et la pépinière des entreprises et la seconde entre le même Centre universitaire et l'INAPI, pour la création du centre de soutien des technologies et de l'innovation, conformément au programme tracé durant cette rencontre.

Les travaux de la séance de l'après-midi seront marqués par l'organisation de trois ateliers, le premier sur les modalités d'enregistrement des marques commerciales pour les jeunes porteurs de projets innovants, la seconde sur l'importance de la recherche du brevet d'invention dans les bases de données et les modalités de son enregistrement au profit des étudiants et des enseignants et le troisième concerne le brevet d'invention et les modalités de recherche dans les bases de données, suivis d'un débat général entre les participants.

Par ailleurs, l'institut a indiqué qu'une rencontre de deux jours sera organisée avec les artisans et les jeunes porteurs d'idées pour les sensibiliser quant à l'importance de la protection des droits de propriété industrielle. En marge de la manifestation, une convention de coopération sera signée entre le Centre universitaire Nour Bachir d'El Bayadh pour créer un centre de soutien à la technologie et à l'innovation pour encourager les étudiants et les chercheurs à protéger leurs inventions et faciliter l'accès aux bases de données relatives à la propriété industrielle.

La rencontre se déroule en présence du directeur général de l'INAPI, Belmehdi Abdelhafid, du directeur du centre universitaire Nour Bcahir, Atatfa Benaouda, du wali d'El Bayadh, Mohammedi Farid, et du directeur du Bureau extérieur de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en Algérie, Othman Ahmed Mohamed Salek.

Concernant le choix de la wilaya d'El Bayadh pour le lancement officiel du "Mois de la Propriété Intellectuelle" de cette année, l'institut a indiqué que cela procédait de "la volonté des responsables locaux, de renforcer notamment la pépinière des entreprises, d'encourager l'innovation et de soutenir les projets innovants", selon le même communiqué.