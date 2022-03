Algérie: L'ancien directeur du Journal "El Djoumhouria" Mohamed Kaouche n'est plus

Alger — L'ancien directeur du journal "El Djoumhouria", Mohamed Kaouche est décédé, lundi, à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris de ses proches.

Le défunt a eu à occuper plusieurs postes de responsabilité dans le secteur de l'information et de la communication, à commencer par son passage à l'Agence de presse "APS" en 1969, puis rédacteur en chef du journal El Djoumhouria en 1977 et directeur adjoint des études et de la recherche au ministère de la Communication de 1985 à 1987, avant de revenir au journal El Djoumhouria en tant que directeur général de 1988 jusqu'à 1997.

Après sa retraite, le défunt a poursuivi sa profession de journaliste en tant qu'éditorialiste au journal d'expression française "l'Expression".

En cette circonstance douloureuse, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt et à la famille médiatique, priant Allah le Tout puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vase paradis.

Le directeur général de l'APS, Samir Gaid a également présenté ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt ainsi qu'à ses collègues.