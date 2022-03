Afrique de l'Est: L'effondrement d'une mine tue des mineurs au Soudan - Des infrastructures pour les enfants du cobalt en RDC

En RDC, des infrastructures sociales, des centres de rattrapage scolaire et de formation professionnelle seront construits pour les enfants et jeunes impliqués dans le cobalt. Au Soudan, l'effondrement d'une mine d'or tue 13 mineurs et blesse d'autres. La demande de gaz devrait doubler d'ici 2040.

En République Démocratique du Congo, des infrastructures sociales, des centres de santé ainsi que des centres de rattrapage scolaire et de formation professionnelle seront construits cette année par le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d'approvisionnement de cobalt. Financé par la Banque africaine de développement, le projet a déjà identifié, dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, plus de 14.000 garçons et filles, leurs parents et plus de 6.000 jeunes, qui sont tous impliqués dans la chaine d'approvisionnement de cobalt.

Au Soudan, une mine d'or improvisée dans la ville de Talodi s'est effondrée mardi dernier, tuant 13 mineurs et en blessant plusieurs, a déclaré à Reuters un responsable de la Société soudanaise des Ressources Minérales. "La mine n'était pas aux normes. Les mineurs et les habitants de la région ont refusé la surveillance du gouvernement", selon Warsha Nasir, responsable du Kordofan du Sud pour l'entreprise gouvernementale. Environ 80% de l'exploitation minière lucrative soudanaise de l'or est réalisée à l'aide de méthodes de fortune dangereuses.

La demande de gaz naturel liquéfié devrait presque doubler pour atteindre 700 millions de tonnes d'ici 2040, a déclaré Shell dans ses perspectives annuelles du marché du GNL. Le commerce mondial de gaz naturel liquéfié en 2021 avait augmenté de 6% en glissement annuel pour atteindre 380 millions de tonnes.