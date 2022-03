Maroc: La décision de l'Espagne, un message clair aux pays ayant une position ambigue (Académicien)

Casablanca — La décision de l'Espagne concernant la question du Sahara marocain est un message clair aux pays qui ont adopté une position ambigue et qui ont été hésitants dans leurs positions sur ce conflit artificiel, a souligné le président du Centre marocain d'éducation civique, Larbi Imad.

La décision du gouvernement espagnol concernant son soutien explicite à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara sous souveraineté du Maroc, qui constitue une solution réaliste et réalisable, aura un impact positif sur les pays ayant une position ambigue, a indiqué l'universitaire dans une déclaration à la MAP,

Rappelant la grande importance que revêt la question du Sahara pour tous les Marocains, M. Imad a estimé que cette décision aura également un grand impact positif sur les relations bilatérales notamment en ce qui concerne le volet économique surtout dans ce contexte de crises et de tensions que connaît le monde et les transformations politiques qui le marquent.

Et d'ajouter que l'opportunité est désormais offerte aux deux pays pour une coopération plus étroite dans plusieurs domaines notamment dans les domaines de la migration, les problématiques énergétiques et la préservation de la sécurité dans la région méditerranéenne.

Afin de valoriser cette nouvelle phase des relations bilatérales, M. Imad a relevé la nécessité de mettre en place des mécanismes pour le respect des accords signés et des décisions prises et renforcer la communication permanente entre les deux pays à travers les acteurs politiques et la diplomatie parallèle.

Il a, en outre, souligné l'importance d'une plus grande implication de la société civile marocaine et son interaction avec les organisations de la société civile espagnole, outre l'intensification des programmes d'échanges culturels entre les deux pays en vue de mettre en exergue les relations historiques entre les deux pays.