Maroc: Politique nationale du préscolaire - Un symposium à Rabat débat du rôle de la société civile

Rabat — Le rôle de la société civile et sa contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de l'enseignement préscolaire sont au menu d'un symposium qui s'est ouvert, mardi à Rabat, à l'initiative de Lions Club International, District 416 Maroc.

Organisé sous le thème "comment la société civile peut contribuer à la réalisation de la politique nationale du préscolaire?" avec la participation d'une pléiade de spécialistes de divers horizons, ce symposium a pour ambition de traiter des enjeux et défis liés à la politique du préscolaire, une question hautement stratégique pour le développement de la société.

A cette occasion, M. Khalil Hachimi Idrissi, Global Leadership Team (GLT)- past-gouverneur du Lions Club International, s'est félicité de l'opportunité offerte à l'occasion de ce symposium pour réfléchir à la bonne alchimie entre qualité et quantité en vue de pérenniser le préscolaire.

Il est primordial, selon M. Hachimi Idrissi, de dresser les contours des champs d'implication des différentes parties dans ce chantier essentiel pour le Maroc afin d'"être dans le sillage de ce qui devrait être fait".

Dans ce sens, il a mis l'accent sur l'importance et la pertinence de la convention-cadre de partenariat signée, en janvier 2021 à Tanger, entre le Lions Club Maroc et le ministère de l'Éducation nationale avec comme objectifs de développer et d'améliorer les conditions de l'enseignement public et préscolaire, de réhabiliter les classes et les espaces d'apprentissage au niveau national et de promouvoir l'enseignement des filles en milieu rural et dans les quartiers périphériques.

Abdeljalil Benzouina, chargé de l'Unité centrale de l'Enseignement préscolaire au secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, a de son côté souligné que le département a placé le développement d'un enseignement préscolaire de qualité et sa généralisation au premier rang de ses priorités.

Il a en outre mis en avant l'importance de l'investissement dans la petite enfance, "un choix stratégique" du Maroc qui opte pour la promotion de son capital humain en offrant aux enfants du préscolaire "les bases de leur réussite dans le futur".

Mme Nadia Ouazzani, coordinatrice du symposium, a pour sa part estimé dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que "la société civile fait partie intégrante" du chantier de l'éducation préscolaire et de ce fait, saisira l'occasion pour faire connaitre ses actions déjà réalisées.

Pour Mme Ouazzani, la société civile qui "constitue une force de proposition et d'action", devra fédérer ses efforts avec l'ensemble des intervenants afin d'aller de l'avant pour le bien de nos enfants.

Selon le Gouverneur du Lions Club International, District 416 Maroc, Mohamed Afailal, l'importance capitale de l'éducation demeure l'un des piliers des interventions du Lions Club au Maroc.

Couvrant un large éventail de prestations, le Lions Club Maroc s'est fixé pour objectif la promotion d'une classe de préscolaire par club, soit 52 classes sur l'ensemble du territoire national, a-t-il relevé dans une déclaration à M24.

Au cours de ce symposium, les débats s'articulent autour de trois panels portant sur les "actions de la société civile dans la promotion de la politique du préscolaire", "les perspectives de la politique nationale en matière de préscolaire" et "quelle pédagogie pour l'éducation inclusive dans le préscolaire?".

Les intervenants portent leurs regards sur des expériences à même d'identifier les étapes pratiques pour renforcer la contribution de la société civile au préscolaire et la promotion des relations gouvernement-société civile dans ce domaine.

En somme, ce symposium se veut l'occasion de formuler des recommandations à même de soutenir l'amélioration de la gouvernance, et de renforcer la synergie entre les différentes parties prenantes dans une logique d'ouverture sur la société civile.