Ile Maurice: Démissions en série - Quand le MSM pêche dans le bassin du MMM...

Énième démission au sein du Mouvement militant mauricien (MMM). Cette fois, il s'agit de Dev Ramdhany. Comme les autres démissionnaires, il a tenu une conférence de presse, à l'hôtel, pour dire qu'il quitte ce parti qui ne "reflète plus l'idéologie" à laquelle il adhère, tout en dénonçant un rapprochement entre le leader de ce parti et celui du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam.

Dev Ramdhany, un inconnu, n'est pas un cadre du parti du coeur ni un ancien député, mais il affirme qu'il était un membre du comité central des Mauves. Depuis la démission surprenante de Jenny Adebiro le 10 février, démarche qui avait ébranlé le MMM, il y a eu des claquements de portes pratiquement chaque semaine. Parmi ceux qui ont fait leurs valises, beaucoup d'inconnus.

Un des points communs des démissionnaires : ils réunissent tous la presse dans un hôtel pour critiquer le MMM tout en comptant sur la MBC pour une couverture médiatique. Ajay Gunness, le leader adjoint des Mauves, affirme que ceux qui ont quitté le navire ont été recrutés par le Mouvement socialiste militant (MSM). "Il y a une équipe qui travaille pour le MSM. Elle est composée d'un homme d'affaires que tout le monde connaît et qui change de camp comme de veste, ainsi que d'une démissionnaire du MMM."

L'équipe se base sur des informations obtenues par le National Security Service pour approcher d'anciens militants ou des militants actifs, croyant qu'ils vont démissionner. Ils sollicitent même d'anciens candidats en leur promettant monts et merveilles, poursuit-il. "Laissez-moi vous dire que pas plus tard que la semaine dernière, un de nos fidèles militants a remis une émissaire à sa place. Dans un autre cas, l'homme d'affaires avait même effectué un déplacement pour rencontrer un ancien candidat. Ils ont contacté beaucoup de militants qui nous sont fidèles. Parmi eux, Sébastien Lamy, Lindsay Paul et Anoop Poonith."

La direction du MMM a analysé les différentes lettres de démission. Ajay Gunness affirme que les polices et la taille des caractères utilisés pour rédiger les missives sont les mêmes, sans compter le format... Ce n'est pas tout. "Les conférences durent sept minutes environ. Tout laisse croire qu'ils ont été briefés pour dire l'essentiel afin que la MBC ne charcute pas leur discours. D'ailleurs, remarquez que même des inconnus bénéficient d'une couverture de la MBC. Leur objectif est de passer chaque semaine une personne aux infos pour critiquer le MMM et le rapprochement avec le PTr. Leurs discours ont deux points communs : 'Le MMM n'est plus le même et ils ne sont pas d'accord avec une alliance avec le PTr.' Donc, nous concluons qu'ils ont été écrits par la même personne", déclare le leader adjoint du MMM.

Un autre dirigeant du parti effectue le même constat. "Ils dénoncent tous le rapprochement avec le PTr. À vrai dire, un regroupement de l'opposition est le pire cauchemar de Pravind Jugnauth. Celui-ci, avec l'aide de la MBC, veut faire croire à la population que les militants sont contre ce rapprochement. Il faut dénoncer la MBC, qui n'a pas dit un mot sur le départ de Nilen Vencadasmy de la Mauritius Tourism Promotion Authority, mais elle accorde une large couverture aux inconnus", note-t-il. Il ajoute qu'il a dû chercher le nom du dernier démissionnaire sur Google pour en savoir un peu plus sur lui...

En fait, Dev Ramdhany était un proche de Madun Dulloo, quand celui-ci était membre du MMM. D'ailleurs, l'ancien ministre l'a confirmé. "Oui, il était un membre du MMM." Cependant, Ajay Gunness affirme que depuis deux ans, la direction des Mauves avait prié Dev Ramdhany de prendre un congé politique. "Il était membre de la circonscription no6, mais comme il ne s'entendait pas avec les autres membres, on l'a transféré au no7, où il a également eu des ennuis. Finalement, on lui a dit de ne pas se présenter aux différentes réunions." Dev Ramdhany confirme, de son côté, que la direction du MMM l'a prié de prendre un congé politique. "Il y a une guerre des clans au sein du MMM. Il y a des personnes proches de la direction qui n'ont pas apprécié que j'aie pu mobiliser un grand nombre de personnes lors ma dernière réunion."

Il y a eu des jaloux. Comme d'habitude, la direction du MMM a préféré écouter ses protégés", se défend Dev Ramdhany, qui dément avoir été débauché par des intermédiaires envoyés par le MSM.