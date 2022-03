Afrique: Numérique - La BAD va continuer à appuyer le Congo

A la tête d'une délégation des administrateurs de la Banque africaine de développement (BAD), Mbuyamu Ilankir Matungulu a échangé avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, sur les relations de coopération que les deux parties entretiennent dans le domaine du numérique.

L'objectif de la rencontre consistait à faire le point de l'état d'avancement des projets cofinancés par la BAD dans le secteur numérique, notamment en ce qui concerne le projet de déploiement de la fibre optique en Afrique centrale dénommé CAB (Central Africa Backbone) ainsi que ceux inscrits en perspective 2022. Partenaire financier historique de la République du Congo, l'institution bancaire apporte depuis fort longtemps son soutien dans plusieurs projets nationaux dans différents domaines.

" Au cours de cette réunion, nous avons parlé de la coopération entre la BAD et le Congo dans le domaine des télécommunications. En effet, le Congo vient de se doter d'un Plan national de développement en six axes avec six piliers, et l'un des piliers les plus importants c'est le développement de l'économie numérique. Nous sommes dans un monde qui se digitalise et il est impossible d'avoir une économie dynamique et diversifiée si l'on n'est pas fort dans le domaine du numérique. La question était de savoir dans quelle mesure et comment la BAD peut travailler avec le Congo pour l'aider dans ce domaine de l'économie numérique ", a déclaré Mbuyamu Ilankir Matungulu, chef de délégation de la BAD.

Le ministre Léon Juste Ibombo, de son côté, s'est réjoui de la visite de la BAD au Congo et de son accompagnement dans bon nombre d'initiatives. " Les discussions avec nos partenaires financiers nous ont permis de faire une évaluation des projets appuyés par la BAD dans le secteur des télécommunications. Comme nous le savons, l'économie numérique est un pilier central dans le cadre de la diversification de notre économie et au niveau de nos axes, nous avons la réduction de la fracture numérique ainsi que toutes les plateformes que nous allons implémenter dans le cadre de la gouvernance électronique afin que l'on puisse digitaliser l'économie numérique du Congo (... ) ", a-t-il fait savoir.

" Nous nous réjouissons donc de l'accompagnement de la BAD dans plusieurs études, à savoir le système national d'identité digitale, la taxation des secteurs des TIC, sur le plan national vision Congo digital 2025 ", a ajouté le ministre Léon Juste Ibombo. En perspective, il a signifié que le Congo a été choisi pour abriter les prochaines réunions annuelles de ladite banque. Il a également annoncé l'opérationnalisation sous peu du Datacenter national et secondaire.

Notons que la BAD organise chaque année des missions de consultations dont l'objectif est de faire le point des projets qu'elle cofinance afin de s'enquérir de leurs états d'avancement et des préoccupations des pays membres en vue d'apporter du soutien.