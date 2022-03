Sénégal: La note du Sénégal maintenue à " Ba3 " - Moody's annonce 10% de croissance en 2023

Une économie résiliente et des perspectives encourageantes, c'est en somme ce qui ressort de la notation du Sénégal par l'Agence de notation Moody's. Elle prévoit d'ailleurs une croissance de 10% à l'horizon 2023.

L'Agence de notation Moody's maintient la note du Sénégal à " Ba3 " et relève la perspective de " Négative " à " Stable ". Selon un communiqué dont nous avons reçu copie, l'Agence Moody's a relevé la perspective de la note à long-terme du Sénégal qui passe de " Négative " (en vigueur depuis juin 2020), à " Stable " tout en maintenant la note à " Ba3 ".

En termes plus simples, cette amélioration, intervenue le vendredi 18 mars 2022, à la suite de la dernière mission de revue de la notation souveraine du Sénégal, traduit " la résilience de l'économie sénégalaise. La notation de l'État du Sénégal a également été confirmée à " Ba3 ", indique le document. Dans la même dynamique, le document estime que la croissance économique devrait atteindre 10 % en 2023, portée par la production d'hydrocarbures avec le début de l'exploitation à la même date de deux grands projets gaziers et pétroliers Grand Tortue Ahmeyim (Gta) et Sangomar.

" Le Sénégal vise également à développer le projet gazier Yaakar-Téranga pour étayer sa stratégie " gas-to-power ", permettant la production d'une électricité plus fiable et moins coûteuse et une dépendance réduite aux importations d'hydrocarbures ", ajoute le document. La même source indique que la mobilisation accrue des recettes de l'État devrait contribuer à une amélioration progressive de la gestion budgétaire. Selon Moody's, " le changement de perspective reflète aussi une probabilité accrue que la trajectoire de la dette se stabilisera et, en l'absence de nouveaux chocs importants, amorcera une tendance à la baisse dans les années à venir ".

Par ailleurs, la notation n'a pas manqué de souligner la capacité de l'économie sénégalaise à absorber des chocs. Car dit-elle, " le Sénégal l'a prouvé face au choc économique de la pandémie de Covid-19 avec un taux de croissance de 1,5 % en 2020, contre une contraction médiane de 4,8 % parmi les pays pairs notés " Ba3 ", résultant d'une bonne saison agricole et du soutien efficace de la politique budgétaire à travers le Programme de résilience économique et sociale (Pres), qui s'élevait à environ 7 % du Pib, soit 1 000 milliards de FCfa.