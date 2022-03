Sénégal/Egypte: Boulaye Dia - " Ce sera un match totalement différent de la finale de la CAN "

Le Sénégal affronte l'Egypte en double confrontation pour une place qualificative à la Coupe du Monde Qatar 2022. L'international sénégalais, Boulaye Dia s'est prononcé au sujet de ladite rencontre.

Après leur rencontre en finale de la récente Coupe d'Afrique des Nations soldée par la victoire des Lions de la Teranga, Sénégalais et Egyptiens se donnent une fois encore rendez-vous. Pour cette fois ci, il s'agit bien des barrages qualificatifs au Mondial 2022. A quelque jour de la manche aller qui se tiendra au Caire, le buteur de Villarreal, Boulaye Dia s'est montré rassurant même s'il a conscience que les Pharaons présenteront un autre visage.

" Ce sera un match totalement différent de la finale de la CAN. Parce que là c'est une double confrontation, ils auront l'esprit revanchard mais au match retour c'est à la maison devant notre public. Et si on fait un résultat aller, ce sera difficile de venir gagner chez nous. Mais bon, je sais qu'il va être chaud là-bas Mdr (... ) l'ambiance, leur public va les pousser mais on est prêts. On a un bon effectif, des joueurs qui évoluent en Europe, qui ont beaucoup de qualités, connus de grands publics. On sera prêts par rapport à l'atmosphère ", assure l'attaquant de 25 ans.

Pour rappel, les deux sélections s'affrontent les 25 et 29 mars prochains.