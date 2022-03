Cote d'Ivoire: "Ramadan pour les malades" - Plus de 25 millions FCfa pour réussir l'édition 2022

L'édition 2022 de l'opération " Ramadan pour les malades ", une initiative de l'Ong Almuwassat, a été lancée lors d'un point-presse animé par Pr Cissé Lassina, vice-président du conseil d'administration de ladite Ong. C'était le 20 mars 2022, à son siège sis au Chu de Treichville (Abidjan).

Selon lui, l'édition 2022 a pour but d'une part d'égayer les communautés, les parents auprès des malades et d'autre part d'aider les structures sanitaires à s'équiper. Elle vise également à être solidaire aux populations les plus défavorisées afin de contribuer à diminuer la charge du patient. L'accent sera mis cette année sur la pauvreté dans les hôpitaux.

Le vice-président de l'Ong a indiqué que l'édition précédente des activités de l'Ong Almuwassat a consisté à la distribution de vivres et non-vivres aux familles démunies dans les 13 communes du district d'Abidjan ainsi que dans 12 autres villes de l'intérieur du pays. Cette année un accent sera mis sur la lutte contre la pauvreté dans les hôpitaux, a-t-il laissé entendre.

Pr Cissé Lassina a expliqué l'importance de cette action : " Ramadan pour les malades, traditionnellement, consiste à collecter des fonds pour la prise en charge des malades et à leur rendre visite le jour de la célébration de la fête de Ramadan. C'est aussi offrir des kits alimentaires et hygiéniques aux malades hospitalisés, à leurs parents et au personnel soignant. C'est l'occasion pour l'Ong de prendre en charge des ordonnances de malades en situation d'urgence. " Un fonds de soutien d'un montant global de plus de 25 millions FCfa à mobiliser

Selon le président de l'Ong, cette année, il s'agit d'aider des structures d'accueil pour offrir davantage de soins aux patients démunis en octroyant du matériel médical et des médicaments ". Et d'ajouter : " Nous comptons mobiliser un fonds de soutien d'un montant de plus de 25 millions de FCfa ". Le conférencier a saisi l'occasion pour inviter les bonnes volontés à soutenir l'Ong Almuwassat. " Nous lançons un appel à toutes les personnes de bonne volonté à venir en aide à l'Ong en vue de soulager les parents des malades et la nécessité de la prise en charge des patients ", a-t-il exhorté.

Pour terminer, le Pr Cissé Lassina a rappelé les actions déjà menées sur le terrain. " Nous sommes engagés depuis trois ans dans des activités structurantes. Il s'agit des matériels médicaux et des médicaments offerts aux structures d'accueil. Notamment au Chu de Treichville, à l'hôpital psychiatrique de Bingerville ", conclut-il. Il faut noter que l'Ong a pour missions, entre autres, la lutte contre la pauvreté dans les hôpitaux, la mortalité maternelle et infantile, le Vih et autres pandémies, la protection de l'enfant.