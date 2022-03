Cote d'Ivoire: Logements socio-économiques - Le Cnpc-ci et des partenaires s'unissent pour aider la diaspora ivoirienne

Le siège social de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, (Cnpc-ci) a servi de cadre à la signature d'une Convention de partenariat portant sur la mise à disposition et la commercialisation de logements sociaux, économiques et de standing à la diaspora ivoirienne basée en Europe. C'était le 18 mars 2022, au siège de la Cnpc-ci à Abidjan-Cocody. L'accord de partenariat a été signé entre la Cnpc-ci représentée par son président, Siriki Sangaré et Ivoirienne immobilière import-export (3ie) représentée par son Pdg, Affoh N'Guessan Sylvain et le Groupe Rbc Alicante Espagne représenté par Anna Cascales.

Siriki Sangaré, au terme de la signature, a salué l'initiative prise par les représentants de ces organisations de signer cette convention avec sa faîtière. Celle-ci s'inscrit dans la politique de production massive de logements socio-économiques et de standing engagée par le gouvernement ivoirien et soutenu par le ministre en charge de la Construction, Bruno Koné. Qui a annoncé récemment la relance du programme de construction de 150 000 logements sociaux constituant la 2e phase dudit programme. Nous voulons aider nos frères et sœurs de la diaspora à disposer de logements de qualité.

" La Cnpc-ci avec toutes les entreprises de promotion et construction immobilières qui la composent, est résolument engagée à produire massivement des logements socio-économiques et de standing pour le bien-être de nos concitoyens qui sont en Occident. Et qui constituent pour nous, des citoyens que nous devrions aider à acquérir des logements. Car en notre qualité de promoteurs immobiliers, il faudrait aider nos frères et sœurs de la diaspora à disposer de logements de qualité. A cet effet, une mission est prévue à Alicante en Espagne ", a affirmé Siriki Sangaré. Quant à Affoh N'guessan Sylvain, il a traduit la satisfaction de sa structure ainsi que celle du Groupe Rbc Alicante d'Espagne qui s'engagent en collaboration avec la Cnpc-ci à participer activement à garantir la mise à disposition de logements socio-économiques et de standing aux Ivoiriens de la diaspora.