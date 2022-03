Madagascar: Procès du meurtre de Radjan - Lionel Lelièvre se rendra à Paris

L'invasion des policiers armés en pleine salle d'audience, lundi, pour arrêter le ressortissant français Lionel Lelièvre n'est pas passée inaperçue. L'accusé acquitté se rendra à Paris.

L A prétendue exécution d'un mandat d'arrêt international contre Lionel Lelièvre, PDG de la société de gardiennage COPS, lundi, à l'intérieur du Palais de Justice, à Anosy, continue de faire couler beaucoup d'encre. Elle a provoqué tout un branle-bas de combat parmi les agents pénitentiaires et la troupe armée avec brassard police qui venait occuper la salle d'audience et la cour du tribunal.

Indignés de la sauvagerie, les avocats de Lionel ont rencontré la presse, hier, au Solimotel Anosy.

Des responsables au sein des deux forces concernées ont souligné qu'il y a eu une incompréhension ayant fini par cet incident. " Certains ne savent pas ce qu'ils doivent faire ", a-t-on avoué.

" Nous voulons corriger cette façon d'agir des agents de police judiciaire. C'était une prise du palais de Justice qu'ils ont pu commettre. Oui, c'est une attaque, car les audiences n'ont pas encore été terminées. Il restait encore deux autres dossiers à juger ", martèle Me Njivasoa Nathalie Rambelo-- son, avocat de Lionel Lelièvre.

Le Français et ses trois collaborateurs malgaches, acquittés au bénéfice du doute et déchargés de l'association de malfaiteurs et assassinat de Danil Radjan, devaient attendre la fin des audiences avant de pouvoir repartir à la maison de force de Tsiafahy. Ils allaient aux toilettes, escortés par leurs gardes pénitentiaires, quand les policiers agressifs ont essayé de les saisir. Ils ont finalement été reconduits à Tsiafahy.

Billet d'avion

" Nous, des avocats, étions en toge et on a osé nous attaquer, bousculer depuis la porte et menacer. Il faut arrêter ce mode opératoire. On [ndlr : les policiers] a un intérêt à protéger et oublie complètement l'ordre public ", s'indigne Me Nathalie. " Qu'est-ce qui pourrait bien se produire si l'avocat général et le président de la cour n'intervenaient pas ? ", enchaîne-t-elle.

Concernant la suite de cette affaire, la partie civile et l'exécution du mandat d'arrêt émis par la Justice française sont censées attendre l'épuisement de la procédure locale, suivant les règles de la litispendance [par définition juridique : c'est une circonstance qui se présente lorsque deux juridictions ont été saisies du même litige alors qu'elles sont également compétentes pour connaître de l'affaire]. S'il n'y aura aucun pourvoi en cassation dans les soixante-douze heures définies par la loi, Lionel sera complètement remis en liberté, tout comme ses amis, a expliqué Me Heriniaina Fanomezantsoa.

Il se rendra à la Justice française qui est saisie de l'affaire après la Justice malgache. Son billet d'avion est déjà acheté, selon ses avocats.