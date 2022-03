Afrique: L'UGB s'apprête à se doter d'une charte dédiée au genre et à l'équité

Saint-Louis — L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis travaille à la mise en place d'une charte dédiée au genre et à l'équité dans le but de rendre effectif leur ancrage dans l'institution universitaire, a appris, l'APS, mardi. Les principales déclinaisons d'une telle charte ont été présentées lors d'un atelier d'étude et de stabilisation ouvert le même jour au sein de l'espace universitaire.

A cette occasion, la présidente de la Cellule Genre et Equité de l'UGB, le profeseur Fatou Diop Sall, a cité la gouvernance, le cadre de vie, d'étude et de travail, la formation, la recherche et le mécanisme de suivi parmi les éléments pris en compte dans la charte en gestation. "Cette charte va permettre de renforcer la culture et les pratiques organisationnelles et édifier une université équitable envers toutes ses composantes", a-t-elle souligné en ajoutant que l'heure était encore à la mobilisation de ressources permettant de financer le projet.

L'UGB lance cette charte pour rendre effectif l'ancrage du genre dans le cadre organique de l'Institution universitaire, améliorer les conditions d'études et de travail et faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap, a fait savoir Mme Sall. Elle a assuré que l'atelier partait d'une perception positive du genre, poursuivant notamment la dynamique existante pour consolider les avancées en matière d'équité et d'égalité. La rencontre visait égalament à renforcer un écosystème déjà riche et étudiait les conditions d'application de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées, a laissé entendre l'unversitaire. Elle a insisté sur le fait que la charte allait permettre de travailler sur la mise en place d'un modèle de cohésion sociale comme cadre de prévention des violences basées sur le genre.