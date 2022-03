Sénégal: Un officiel met en exergue le "rôle central" de la zone côtière dans le développement

Somone (Mbour) — L'adjoint au gouverneur de la région de Thiès, Maurice Latyr Dione, a souligné mardi, à La Somone (Mbour, ouest), le "rôle central" de la zone côtière dans le développement du pays. "La zone côtière sénégalaise, vous en conviendrez avec moi, joue un rôle central dans le développement socio-économique, démographique, urbain et environnemental, au regard de ses écosystèmes très diversifiés", a-t-il notamment affirmé.

Les activités économiques littorales constituent la principale source de revenus des communautés côtières et occupe une "place fondamentale" dans le tissu socio-économique national, a-t-il souligné. M. Dione s'exprimait à l'occasion d'une cérémonie de remise de matériel à des groupements de promotion féminine (GPF) des villages de Guéréo, Sorokhassap, Somone et Thiafoura, qui partage la réserve intercommunautaire de Somone, dans le cadre du projet "Changement climatique et gestion intégrée des zones côtières (CCGISC).

Ce projet est mis en œuvre par le ministère sénégalais de l'Environnement et du Développement durable sur financement de l'Union européenne (UE) pour renforcer la résilience des populations côtières, mettre en œuvre des "actions concrètes" allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des communautés côtières et la préservation du littoral. Cependant, a relevé l'adjoint au gouverneur, "la zone côtière subit de multiples pressions liées à la compétition entre différents secteurs d'activités, notamment l'urbanisme, le tourisme, la pêche artisanale, les habitations, les activités agricoles et pastorales, etc.". Des pressions exacerbées par "les changements climatiques, l'élévation du niveau de la mer et l'intensification des tempêtes", a souligné M. Dione.

Ainsi, face aux enjeux spécifiques du littoral sénégalais et aux contraintes auxquelles le pays est confrontées en la matière, l'adjoint au gouverneur de Thiès a indiqué que la mise en œuvre d'un processus de "gestion intégrée des zones côtières" (GIZC) au niveau national s'est avérée être "indispensable" pour permettre une gestion durable du territoire côtier sénégalais. Depuis 2010, le gouvernement du Sénégal œuvre à la mise en place d'un programme national de lutte contre l'érosion côtière, a-t-il rappelé. C'est dans ce cadre qu'une étude de GIZC a été financée, en 2013 par l'UE, dans le but d'aider à une gestion durable des ressources côtières. "Cette étude a permis de jeter les bases de la GIZC, avec l'élaboration de la stratégie nationale en la matière, qui a tracé les grandes lignes d'une gestion durable des côtes sénégalaises", a expliqué Maurice Latyr Dione.