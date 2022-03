Afrique de l'Ouest: La société civile invitée à s'impliquer davantage dans la prévention des conflits

Dakar — La directrice exécutive adjointe du Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP), Lévinia Addae-Mensah, a appelé mardi, à Dakar, la société civile africaine à œuvrer pour trouver les solutions et les stratégies nécessaires pour la prévention des conflits dans la sous-région ouest africaine.

"Les différentes parties prenantes au niveau étatique et la société civile, national et international, peuvent ensemble essayer de trouver des solutions ou des stratégies par des axes de collaboration susceptibles de pouvoir mieux intervenir dans le domaine de prévention de conflits (... ), a-t-elle indiqué. Elle s'exprimait ainsi à l'ouverture de la deuxième édition de la série de dialogues avec les parties prenantes organisée par le Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC), en partenariat avec le WANEP et la GIZ Ghana.

Le thème choisi pour cette édition est : "Contribuer à la mise en œuvre du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO : Promouvoir le partenariat avec les organisations de la société civile dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest". Relevant qu'il y a "beaucoup de crises institutionnelles dans la région africaine", Mme Addae-Mensah a exhorté la société civile à s'intéresser aux causes de ces instabilités. Ainsi, suggère-t-elle, elle devra essayer de faciliter la création de cadres de dialogue qui permettront aux citoyens de se sentir engager et d'intégrer tous les processus de recherche de solution. "Nous devons jouer ce rôle pour faciliter la création de ce cadre-là qui va permettre aux Etats de dialoguer avec la population pour pouvoir mieux trouver comment gérer ce genre de crises qu'on trouve au niveau constitutionnel", a-t-elle souligné.

Le général de brigade aérienne George Arko-Dadzie, Commandant adjoint du KAIPTC a dit être, pour sa part, "particulièrement passionné" par le thème de cette édition car il offre l'opportunité de créer des synergies entre les diverses actions et toutes les parties prenantes dans le but de renforcer le partenariat et de garantir la paix dans la région.

"Alors que nous partageons nos réussites, mettons en lumière nos réalisations et trouvons des moyens innovants pour exploiter les potentiels de chacun" a-t-il confié. Selon lui, il est également important que de discuter des défis, des goulots d'étranglement et d'apprendre les uns des autres pour faire avancer cette cause très importante par une approche collaborative. Il regrette cependant qu'il n'y ait aucune base de données centralisée des activités des OSC qui interviennent aux niveaux communautaire, national et régional pour soutenir la mise en œuvre du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (CPCC). "En plus, les efforts visant à exploiter le potentiel des acteurs concernés du secteur de la paix et de la sécurité sont limités", a également noté le général George Arko-Dadzie.