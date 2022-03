Sénégal: Le renforcement du secteur privé au cœur de la visite du Directeur général d'IFC

Dakar — Le Directeur général de la Société financière internationale (IFC) est en visite au Sénégal pour "témoigner de l'engagement" d'IFC envers le Plan Sénégal émergent (PSE) et "réaffirmer" son soutien au secteur privé sénégalais, a appris l'APS.

"M. Makhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale (IFC), est en visite au Sénégal cette semaine pour témoigner de l'engagement d'IFC envers le programme de développement du pays, le Plan Sénégal émergent (PSE), et réaffirmer son soutien au secteur privé sénégalais, moteur de création d'emplois et de croissance économique", indique un communiqué reçu de la Banque mondiale. M. Diop qui effectue sa première visite officielle au Sénégal, son pays, en tant que directeur général d'IFC, s'est entretenu avec le président Macky Sall et a participé à l'ouverture du 9e Forum mondial de l'eau.

Au cours de son séjour, Makhtar Diop va rencontrer notamment des responsables du gouvernement, des dirigeants du secteur privé, des partenaires au développement et des représentants des industries créatives, selon le communiqué. La même source indique que "les différents échanges porteront sur la stratégie d'IFC au Sénégal et sur la manière dont l'institution peut renforcer son soutien aux ambitions du pays en matière de développement du secteur privé, notamment à travers la création de marchés et d'emplois dans les secteurs des infrastructures, de la santé, du logement, du tourisme, de l'agroalimentaire, du numérique et de la finance".

Elle souligne que l'économie sénégalaise "est en train de se remettre de l'impact de la pandémie de Covid-19 et la croissance du pays devrait atteindre 5,5 % en 2022". Le communiqué ajoute que "pour consolider cette dynamique de reprise, un secteur privé fort et dynamique est essentiel". Selon le document, l'IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale et principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents, a intensifié ses investissements au Sénégal au cours de l'exercice 2021. Il signale que près de 161 millions de dollars (équivalant à 96 milliards de francs CFA) ont ainsi été engagés (en tenant compte des ressources mobilisées auprès d'autres investisseurs) contre 75,6 millions de dollars en 2020 (équivalant à 45 milliards de francs CFA). Le communiqué rappelle que les activités d'IFC au Sénégal portent notamment sur le soutien à la production de vaccins, aux infrastructures numériques, aux énergies renouvelables, à l'industrie manufacturière et aux chaînes de valeur agricoles.