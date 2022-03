Sénégal: Covid-19 - un régime d'indemnisation pour les vaccins lancé à Abidjan

Abidjan, 22 mars (APS) - Un "programme de compensation sans faute pour les vaccins COVID-19", visant à "soutenir l'administration à grande échelle de vaccins" dans les pays participants d'Afrique et des Caraïbes, a été lancé mardi à Abidjan (Côte d'Ivoire) par l'African Vaccine Acquisition Trust (AVAT), a constaté l'envoyé spécial de l'Agence de presse sénégalaise.

"Le programme d'indemnisation sans faute de l'AVAT (AVAT NFCS) offre aux personnes éligibles une indemnisation rapide, équitable et transparente en cas d'événements indésirables peu probables associés aux vaccins COVID-19 achetés ou distribués dans le cadre de l'initiative AVAT", indique un document de présentation remis aux journalistes. AVAT NFCS est le premier programme de ce type à être créé par un consortium africain. "Il est conçu pour renforcer la confiance du public dans le fait que, dans le cas peu probable d'effets indésirables liés à la vaccination contre le COVID-19, un accès rapide et facile à une indemnisation est garanti", précise la même source. Les partenaires institutionnels de l'AVAT sont l'Union africaine, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

Le lancement officiel du régime d'indemnisation sans faute de l'AVAT s'est déroulé en présence du professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la banque, Charles Aka Kofi, représentant Pierre N'Gou Dimba, ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture maladie universelle, Samallie Kiyingi, directrice des services juridiques d'Afreximbank. Les participants à la cérémonie de lancement ont aussi suivi des allocutions diffusées par vidéos de Strive Masiyiwa, envoyé spécial de l'Union africaine, Vera Songwe, secrétaire général adjoint des Nations unies et Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), entre autres. Pour ses promoteurs, le programme d'indemnisation est "un pilier central de la stratégie plus large d'AVAT en matière de fourniture de vaccins". L'African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) été créé par le groupe de travail africain pour l'acquisition de vaccins mis en place en novembre 2020 par le Président Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, en sa qualité de président de l'Union africaine (UA).

Il a été conçu comme composante de soutien à la stratégie de vaccination approuvée par le Bureau des Chefs d'État et de gouvernement de l'UA en août 2020. C'est une entité à vocation spéciale, constituée et basée à l'île Maurice, qui agit "en tant qu'agent d'achat centralisé pour le compte des États membres de l'Union africaine (UA), afin d'obtenir les vaccins et les ressources financières combinées nécessaires à mettre en œuvre la stratégie de vaccination africaine pour lutter contre le COVID-19, visant à vacciner selon une approche panafricaine un minimum de 60 % de la population du continent." Les principales institutions partenaires d'AVAT sont les Centres Africains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC Afrique) de l'Union africaine, la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).