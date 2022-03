Madagascar: Une politique sociale Innovante à trouver

Inflation, vie chère, hausse incessante du coût de la vie. Voilà les leitmotivs des conversations des Malgaches qui essaient tant bien que mal de trouver leur pitance quotidienne.

Ils subissent les effets de la crise et ils ont tendance à accabler les dirigeants qui tentent tant bien que mal de trouver des solutions Les filets de sécurité ou " vatsy tsinjo " ne soulagent que de manière temporaire, mais c'est toute la politique sociale qui doit être repensée. Il n'est plus temps de se plaindre, il faut se serrer les coudes et trouver ensemble une issue à cette dégringolade vertigineuse de notre niveau de vie.

La crise s'est installée sans qu'on puisse y faire face. La pauvreté s' est accrue. Aux causes internes de l'inflation s'ajoutent celles de la conjoncture internationale. On ne peut pas passer son temps à jeter la pierre aux dirigeants, mais c'est ensemble qu'il faut essayer de s'en sortir. Le ministre du Commerce et de l'industrialisation et les associations de consommateurs qui se sont rencontrés explorent cette voie et la concertation peut déboucher sur la mise en place de solutions provisoires pour alléger le fardeau de l'inflation.

C'est une véritable guerre contre la vie chère qui doit être menée. Chacune des parties présentes à cette réunion a convenu de la nécessité de travailler de concert. L'accent a été mis sur le besoin de se tourner vers les produits fabriqués à Madagascar ou " vita malagasy ". Le message doit maintenant être transmis à la population qui est pour le moment complètement désorientée. Les difficultés ne font que commencer. Les familles subissent de plein fouet l'augmentation des prix des PPN. Ces dernières se sentent prises à la gorge et ne savent plus comment s'en sortir.

C'est pour le moment vers l'Etat que tout le monde se tourne. Les interpellations viennent de tous les horizons. Un petit coup de pouce sur les salaires serait le bienvenu. Néanmoins, cela devrait être placé dans le cadre d'une politique économique plus globale.