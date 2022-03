Madagascar: Autonomisation - Les femmes appellent pour plus d'appuis

Madagascar ne disposerait pas encore de statistiques exactes relatives aux femmes entrepreneurs. Et ce, même si l'entrepreneuriat attire la gent féminine, et que cette dernière commence à percer dans cet univers.

Intégrer les femmes dans le long processus du développement de la Grande Île via le commerce. C'est ce qui a été avancé hier durant l'atelier de restitution des consultations nationales dans le cadre de l'élaboration du protocole africain sur les femmes dans le processus de la mise en œuvre de la ZLECAF ou Zone de Libre-Échange Continentale Africaine à Anosy. Une intégration nécessaire si l'on s'en tient aux propos de Harilala Ramanantsoa, présidente de Entreprendre au Féminin Océan-Indien Madagascar qui a expliqué que "les femmes constituent plus de la moitié de la population malgache selon les dernières statistiques publiées par l'Instat ou Institut National de la Statistique dans le cadre du troisième recensement de la population. Si l'on ne fait rien pour les appuyer afin de les intégrer dans le processus de développement, ce beau monde va constituer une charge pour le pays".

Profitant de l'occasion, celle-ci a fait savoir que "les femmes s'intéressent à l'entrepreneuriat et éprouvent le besoin de participer au développement du pays en créant de l'emploi, de la valeur ajoutée ou encore en développant des activités qui peuvent contribuer à l'essor économique du pays". Avant d'interpeller sur le manque d'appuis ressentis aussi bien par celles qui entreprennent déjà et celles qui veulent se lancer. "Beaucoup restent à faire. Les femmes se heurtent à différents obstacles si l'on ne cite que le besoin en matière de renforcement des capacités et du savoir-faire, les besoins en matière de financement ou encore en matière d'ouverture sur le marché", a-t-elle soutenu.

Notre source de noter l'existence de divers appuis fournis par l'État malgache en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. "Les appuis existent. Il faut juste les vulgariser et les promouvoir au niveau national afin que les femmes des districts et régions du pays puissent en bénéficier. Mais surtout que ces appuis là ne se concentrent pas dans une seule et unique localité", a-t-elle proposé.

Ouverture. Faire participer les femmes dans le processus de développement de Madagascar à travers le commerce extérieur et via la ZLECAF. Un objectif que toutes les parties prenantes de l'atelier d'hier ont affirmé vouloir atteindre. D'ailleurs, Natasha Van Rijn, représente Résidente du PNUD à Madagascar l'a fait savoir : "l'intégration des femmes et des jeunes en Afrique et dans ce secteur est un moteur de développement en visant la lutte contre les inégalités, la promotion des valeurs ajoutées nationales et la création de l'emploi".

Selon elle "le commerce est connu comme un moyen essentiel de mise en œuvre du développement durable et favorise la réduction de la pauvreté en stimulant la croissance et l'investissement en matière de production". Faire en sorte d'ouvrir les femmes actives dans le commerce et au niveau continental à travers la ZLECAF ne serait donc que bénéfique pour le pays. La pleine ouverture des femmes dépendrait toutefois de la ratification par l'Assemblée Nationale Malgache de la convention relative à cette zone de libre-échange.

"Les consultations nationales menées par les parties prenantes, appuyés par le PNUD ou Programme des Nations Unies pour le Développement, et qui ont touché 900 participantes réparties dans les vingt-trois régions plus le district de Nosy-Be entrent dans le cadre de cette démarche de ratification cette convention", selon Masy Goulamaly, député de Madagascar élue dans le district de Tsihombe. Cette dernière de conclure que ladite ratification devrait être précédée par un "alignement des textes internes aux instruments juridiques internationaux".