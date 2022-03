Madagascar: Pétanque / Championnats du monde - Inquiétude dans le camp malgache

Les championnats du monde en doublette et en tête-à-tête auront lieu du 12 au 15 mai à Karlslhunde, au Danemark. Une échéance assez proche qui incite à s'interroger sur le sort de la pétanque malgache.

On ne sait toujours pas si le président de la fédération internationale, Claude Azéma, va revoir sa copie pour lever la sanction de la FSBM après que cette dernière se soit acquittée des 10 000 euros couvrant les frais de séjour de la délégation malgache à santa Susanna. Et si la FIPJP reste aphone sur le sujet, les boulistes malgaches s'inquiètent sur leur avenir car pour les autres nations, la préparation a déjà commencé. La France, pourtant considérée comme le favori logique de ce sommet de Karlslhunde, est allée plus loin en dévoilant déjà les noms de ses boulistes.

Comme il s'agit des doublettes masculines, féminines et mixtes ainsi qu'en tête-à-tête tant chez les hommes que chez les dames, on comprend que la France n'ait pas voulu changer une équipe qui gagne. Sur ce point, en effet, on verra ce duo de choc composé de Lacroix et Dylan rocher. Comme la France a droit à deux équipes, elle va aussi aligner Darodes et Peyrot. Du lourd en effet.

Certes, Madagascar ne souffrirait pas de la comparaison avec Tafita et Nary, mais il leur faut un temps de préparation pour espérer retrouver leur efficacité. Mais avant, il faudrait d'abord à Amir Andriamilerovason jouer son va-tout pour convaincre Azema de baisser sa garde. L'avenir de la pétanque malgache est à ce prix.