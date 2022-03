Madagascar: Ambohimanambola - Un couple sauvagement tué pour de l'argent

Horreur à Ambohimanambola. Un couple de quadragénaire sauvagement assassiné a été retrouvé à Ambohimahatsinjo Ambohimanambola.

Les gendarmes ont découvert les corps sans vie d'un couple de 47 et 49 ans cachés dans un tas de rocher au coin d'un déblai. Les deux victimes auraient subi de grandes violences et auraient été torturées avant d'être mises à mort. Selon les enquêteurs, le double crime pourrait avoir été commis quelques jours avant mardi. Les gendarmes ont ouvert une enquête et les investigations se sont avérées fructueuses. Le neveu du couple a été interpellé dans les heures ayant suivi la découverte des corps. D'après les premiers éléments de l'enquête, il aurait agi avec préméditation et ce crime ferait suite à un conflit familial qui durait depuis quelques mois.

Lors de son enquête sommaire, le présumé tueur a avoué avoir conduit les époux jeudi dernier vers la route d'Imerinkasinina à bord de leur propre voiture, pour soi-disant visiter la maison construite par une nièce, fruit de l'abus de confiance. Avec l'aide de quatre autres individus, le neveu leur a donné la mort par étranglement dans un lieu isolé. Il a déclaré avoir commis l'acte par peur de faire l'objet du même procès que celui des nièces déjà emprisonnées pour abus de confiance.

En effet, les victimes habitaient à la Réunion et étaient de passage à Madagascar pour assister à un procès à Antalaha. Le couple possédait une fortune conséquente à Madagascar, mais étant donné leur absence, tous leurs biens étaient gérés par leurs proches, dont leurs nièces. Malheureusement, ces dernières en ont abusé et ont détourné l'argent du couple à hauteur de 480 millions ariary. Sur ce, les victimes ont déposé plainte auprès du tribunal à Antalaha le mois de février dernier.

Leurs nièces ont été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antalaha et le procès est prévu ce lundi. Les époux victimes étaient arrivés à Madagascar, plus précisément à Antananarivo, le 14 mars 2022. Cependant, les victimes ont confié la gérance des loyers de leurs trois villas aux 67 Ha, d'un montant de plus de 200 millions ariary à leur neveu nommé Riri.

Ce dernier occupe même quelques chambres d'une de ces villas. Le 17 mars dernier, aux alentours de 14 heures, la femme a été conviée par ce neveu à visiter la maison construite par la nièce qui avait détourné leur argent. C'est à partir de ce moment qu'elle n'était plus joignable. Les gendarmes d'Ambohimanambola se sont rendus sur les lieux pour constater les faits et ont sécurisé le périmètre pendant leur descente.