Madagascar: " Vous êtes la femme de demain " - Ode à la femme entrepreneure

" Depuis toujours, les femmes engagées sont une source d'inspiration pour des millions de citoyens, et ont fait avancer la société ... ". Dans cet optique, l'évènement incontournable de ce week-end s'intitule " Vous êtes la femme de demain ".

Initiative du Luxon Madagascar, avec la collaboration de l'influenceuse internationale Sophie Randria, le rendez-vous est donné aux femmes de 15 à 50 ans à l'hôtel 5 Etoiles Ivato, samedi après-midi. Défilé de mode, showcase avec Stéphanie, vente-exposition sont au programme.

Comme récemment, la place de la femme dans le développement de la société a été remise en question par beaucoup. Il est temps de mettre en lumière la gent féminine excellant dans son métier. Selon Vanilla Rasolomanana, organisatrice de l'évènement, " le but est de promouvoir, valoriser et faire découvrir le savoir-faire des femmes dans différents domaines professionnels. L'idée est de mettre en avant les compétences de la femme à travers l'entrepreneuriat et les arts artisanaux et d'en faire l'évènement incontournable de ce mois de mars ".

Pour ce faire, de jeunes personnalités interviendront tout au long de l'après-midi. À l'ordre du jour, un " motivational talk " avec une dizaine d'intervenantes à l'instar de l'influenceuse Antso Bommartin, Miako Rasolondraibe de Madagascar Will Rise, la serial entrepreneure Maeva Châteaux... Toujours selon Vanilla Rasolomanana, " de nombreuses entreprises sont dirigées par des femmes ; malheureusement, il y a tellement peu de visibilité qu'il nous est venu l'idée de rassembler le maximum de femmes engagées dans un même lieu et de donner une occasion d'élargissement de réseaux entre les participantes ".

D'autant plus que ce genre d'évènement est peu présent à Madagascar. L'idée de soutenir et donner un espoir de réussite à la femme entrepreneure dans notre société est toujours essentiel. En somme, " Vous êtes la femme de demain " se veut une vitrine du savoir-faire des femmes entrepreneures malgaches, mais aussi un lieu de rencontre et d'encouragement pour les jeunes femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, de s'affirmer et de concrétiser leurs rêves.