Madagascar: Francophonie - La jeunesse au centre d'une coopération pour l'avenir

L'Organisation Internationale de la Francophonie mise sur la jeunesse dans une coopération multi-domaine.

La célébration de la Journée internationale de la Francophonie se déroule chaque année le 20 mars, dans le monde entier, dans les pays francophones mais également là où la langue française est moins répandue. L'épicentre de la célébration, pour Madagascar, s'est trouvé hier au Novotel Alarobia, avec comme thème principal " La Francophonie de l'avenir ".

La Francophonie se veut pessimiste en misant sur la jeunesse. Le choix de " La Francophonie de l'avenir " comme thème principal pour cette année n'est pas alors anodin. Il s'agit de souligner le soutien de la Francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement. " L'entrepreneuriat c'est l'inspiration de la jeunesse à l'emploi, le numérique c'est la modernité, l'environnement c'est le développement et le bien-être durable ", a expliqué Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie tout en ajoutant que " l'OIF développe plusieurs projets qui assurent une proximité avec la population de ses États membres ".

Au-delà de la langue. Les États de l'OIF ne sont pas seulement liés par la langue française. Richard Randriamandrato, ministre des Affaires étrangères a souligné qu' " il s'agit d'une question de politique internationale et de relations internationales ". Ce qui explique la présence du ministre durant l'événement, a-t-il indiqué. D'autres thématiques sont également traitées au niveau de cette organisation. Il s'agit entre autres de la sécurité, du droit de l'homme, du développement durable, de l'éducation, des femmes et des jeunes, du sport et de la culture.

Toutes les institutions françaises à Madagascar, les AUF, les AFT mais aussi le ministère de la Communication et de la Culture étaient des parties prenantes durant l'organisation de la journée d'hier avec la présence des différentes personnalités politiques mais surtout celles intervenant dans le domaine de la culture.