Ile Maurice: Assemblée nationale - La météo, l'essence, l'huile et la MBC pour la reprise

Les élus du peuple retrouvent le Parlement le mardi 29 mars après les grandes vacances. Les députés de l'opposition ne manquent pas de sujets brûlants pour cette première séance de 2022, avec les bourdes du gouvernement concernant le paiement de la pension de vieillesse et le rationnement de l'huile comestible.

Comme convenu, un tirage au sort déterminera quelles sont les questions qui seront prises en priorité. Patrice Armance, whip de l'opposition, et la clerk, entre autres, se rencontreront ce mercredi pour en discuter. Parmi les questions parlementaires : la météo, l'essence, l'huile, la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) et les décès des patients dialysés.

Plusieurs parlementaires de l'opposition s'intéressent au radar de Trou-aux-Cerfs et aux flash floods. Du côté du MMM, le député Deven Nagalingum demandera des précisions au Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur les avis de fortes pluies émis par la météo de Vacoas lors de la journée du 13 mars 2022 et les dégâts causés par les inondations. Pour sa part, Aadil Adeer Meea veut savoir si le radar de Trou-aux-Cerfs est opérationnel.

Ce sujet figure également parmi les questions des élus du Parti travailliste. Le député Osman Mahomed rappelle qu'un adolescent a perdu la vie lors des inondations du 13 mars et il veut savoir quelles mesures correctives ont été prises pour que la météo soit plus précise dans ses bulletins. Toujours sur le radar de Trou-aux-Cerfs, le député Fabrice David veut savoir quand il est entré en service et s'il fonctionne normalement.

Le député rouge Farhad Aumeer interpellera aussi le ministre Anwar Husnoo sur le fonctionnement de ce radar. Le parlementaire du PMSD, Richard Duval, veut savoir si la météo avait émis le communiqué de fortes pluies à temps le 13 mars et s'il y a eu une enquête. Pour sa part, Patrice Armance cherchera à savoir si le radar est bien calibré et quelles sont les formations obtenues par le personnel de la station météorologie de Vacoas. Le député Nando Bodha a également une question sur le radar de Trou-aux-Cerfs.

Autre sujet d'actualité : le prix des carburants. Au MMM, le député Deven Nagalingum compte réclamer au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, le montant récupéré par son ministère depuis que Rs 2 sont prélevées sur chaque litre de carburant acheté par les consommateurs pour se procurer des vaccins.

Son confrère Aadil Ameer Meea va encore plus loin. Il demandera au ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, le montant que la State Trading Corporation (STC) a récolté pour le Covid-19 Solidarity Fund, pour l'achat de vaccins et la construction d'un entrepôt. Le président des Mauves, Reza Uteem, demandera au ministre du Commerce si le gouvernement compte revoir la structure des prix.

D'ailleurs, les consommateurs paient différentes taxes sur chaque litre de carburant. Le député du PTr, Ehsan Juman, demandera au même ministre de rendre publics les différents montants que la STC a récupérés sur les différentes taxes depuis 2018 tandis que Patrick Assirvaden demandera au ministre si le gouvernement compte enlever certaines de ces taxes. Outre les carburants, la distribution d'huile comestible demeure un sujet qui a inspiré les membres de l'opposition. Au PTr, le député Michael Sik Yuen veut savoir dans quelles circonstances le ministère du Commerce a décidé de rationner cette denrée alimentaire. Ritesh Ramful cherchera à savoir auprès du ministre, s'il y a une perturbation dans la distribution des denrées alimentaires comme l'huile.

De son côté, Ehsan Juman veut savoir si le ministère du Commerce avait eu une rencontre avec les importateurs d'huile avant de prendre cette décision et il demandera au ministre concerné de divulguer la quantité d'huile disponible à Maurice.

Tous les partis de l'opposition ont été offusqués par la censure imposée par la MBC au message du cardinal Maurice Piat adressé aux Mauriciens pour Noël. Patrice Armance a deux questions concernant la MBC. L'une d'elles concerne cet incident. Le whip de l'opposition veut savoir pour quelle raison ce message a été charcuté et si un comité a fait une enquête.

Au PTr, Stéphanie Anquetil souhaite savoir si la MBC a présenté des excuses officielles au cardinal Piat et qui l'a fait. Reza Uteem s'intéresse également à cet incident. Il veut connaître les retombées de l'enquête que le directeur de la MBC, Anooj Ramsurrun, avait annoncée.

Les députés de l'opposition semblent ne pas oublier les affaires qui ont secoué le ministère de la Santé. La députée Karen Foo Kune revient sur l'achat de Molnupiravir et le prix de ce médicament. Le Dr Farhad Aumeer souhaite connaître la quantité de Molnupiravir achetée par ce ministère, le nombre distribué aux malades et le nom des fournisseurs. De son côté, Arvin Boolell posera une question pour savoir qui sont les membres du High Level Committee sur le Covid-19.

Autre dossier brûlant au ministère de la Santé, le Fact Finding Committee qui a enquêté sur les patients décédés du Covd-19 alors qu'ils étaient sous dialyse. Le gouvernement ne veut pas rendre publiques les conclusions de cette enquête. Le député du MMM Franco Quirin insiste pour savoir si ce document sera accessible au public. Sa collègue de parti Karen Foo Kune et le député du PMSD Kushal Lobine adresseront la même question au ministre, alors que Reza Uteem veut savoir qui a présidé ce Fact Finding Committee et qui sont ceux qui l'ont épaulé et quelles sont leurs recommandations.

Au PTr, le député Ehsan Juman veut savoir combien cette enquête a coûté, quelles sont ses recommandations et s'il a été établi qu'il y a eu négligence. De son côté, Farhad Aumeer demandera au ministre pour quelle raison ce rapport ne sera pas rendu public et quelles sont les mesures prises à la suite de ses recommandations. Arvin Boolell interpellera également le ministre de la Santé sur ce sujet.

Plusieurs autres questions seront posées aux ministres. La députée Joanna Bérenger a une interpellation sur l'utilisation des pesticides qui sont interdits à Maurice. La découverte d'un bulletin de vote de la circonscription Grande-Rivière-Nord-ouest-Port-Louis-Ouest lors du dépouillement à Stanley-Rose-Hill et la mort d'Aniketh Dookhit figurent parmi les questions d'Ariane Navarre-Marie.

Le député de Grand-Baie-Poudre-d'Or, Mahend Gungapersad, veut connaître les critères imposés par le ministère de la Sécurité sociale pour octroyer des lunettes et des fauteuils roulants et combien de personnes en ont bénéficié. Il a aussi une question sur la conversion des Pas géométriques dans la région de Melville depuis 2015.

Rajesh Bhagwan et Paul Bérenger suspendus

Le secrétaire général du MMM, Rajesh Bhagwan, et son leader, Paul Bérenger, ne seront pas présents au Parlement mardi. Le leader des Mauves avait été suspendu le 10 décembre 2021, alors que Rajesh Bhagwan a connu le même sort lors de la séance du 17 décembre. Toutefois, Rajesh Bhagwan sera de retour avant son leader qui sera absent pendant trois séances, tandis que l'autre élu mauve sera privé de Parlement pendant deux séances. "Nous sommes frustrés de ne pas pouvoir jouer notre rôle au Parlement car un gouvernement fasciste, avec la complicité du speaker, nous a suspendus. Je suis confiant que les membres de l'opposition sauront assurer le travail et tout le monde fera bloc. J'ai déjà préparé mes questions pour mon retour. Déjà, il y avait beaucoup de scandales en décembre, mais en ce début d'année, la situation a empiré", dit-il. Pour rappel, les deux hommes avaient eu un accrochage avec Sooroojdev Phokeer.