Cote d'Ivoire: Renouvellement de la CNI - Plus de 2,5 millions d'Ivoiriens traînent encore les pieds

Après Abidjan, Christian Ago Kodia, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci) était, le mardi 22 mars 2022, à Yamoussoukro, pour lancer la campagne nationale de l'identification qui va se poursuivre et s'intensifier sur l'ensemble du territoire.

Sur l'esplanade de la sous-préfecture de Yamoussoukro où la station mobile de l'identification a été positionnée pour être très visible, de nombreux pétitionnaires sont venus des quartiers et villages du District autonome de Yamoussoukro pour résoudre leurs différents problèmes en lien avec leur Cni : réclamation, correction, statut de leur pièce après l'enrôlement, renouvellement de la Cni. Et pour cause, la validité de l'ancienne carte expire le 31 mars 2022.

A cet effet, des guichets ont été ouverts sous des bâches, selon le cas, pour éviter le désordre. "Je suis venu à Yamoussoukro, non seulement pour montrer notre dispositif d'enrôlement mobile qui s'étend aujourd'hui à l'intérieur du pays. Mais aussi pour inciter nos citoyens à venir procéder au renouvellement de leur Cni. Il s'agit d'offrir au maximum notre proximité en ouvrant notre station mobile qui permet à chacun de se renseigner sur l'état d'évolution de l'établissement de sa Cni, parce que parfois, il y a des demandes qui nécessitent quelques corrections ou des informations complémentaires", a expliqué le patron de l'Oneci.

Il a ensuite fait remarquer que ces stations mobiles ont pour objectif de rapprocher des citoyens pour qu'ils puissent avoir vite accès à des informations à l'effet d'accélérer la production des Cni au moment où le délai de fin de validité de l'ancienne carte avance à grands pas.

Christian Ago Kodia a donc exhorté les Ivoiriens à profiter de cette proximité avec cette station mobile et à se présenter dans les 886 bureaux ouverts sur l'ensemble du pays. Il a en outre souligné que les pétitionnaires ont la possibilité de contacter le Call center qui est le 1340 pour avoir toutes les informations souhaitées.

Christian Ago Kodia fait savoir qu'un accent particulier est mis sur le renouvellement des Cni des Ivoiriens, eu égard au temps imparti. "Aujourd'hui, le renouvellement, c'est 14 jours au maximum, pour avoir sa Cni biométrique, qui est une carte révolutionnaire et qui permet à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des pays où l'identité est la plus fiable possible", a-t-il affirmé avec fierté.

Sur un objectif de 6,5 millions de personnes appelées à renouveler leur Cni, Christian Ago Kodia a indiqué que ce sont, à ce jour, plus de 4 millions de personnes qui ont été touchées par l'opération.

C'est pourquoi il ambitionne d'atteindre un maximum de personnes, tant pour le renouvellement que l'enrôlement en matière d'identification des Ivoiriens en général, car selon lui, il s'agit d'attribuer à terme un identifiant unique à chaque Ivoirien.

"Il faut que les Ivoiriens viennent nombreux pour se faire établir leur Cni et bientôt qu'ils viennent se faire enrôler pour avoir leur Numéro d'identification. Car il s'agit d'attribuer un Numéro national d'identification (Nni) à tous les Ivoiriens", a expliqué le DG de l'Oneci.