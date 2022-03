Afrique: Coopération bilatérale - La Côte d'Ivoire et l'Égypte veulent impulser leurs relations

La Côte d'Ivoire et la République Arabe d'Égypte ambitionnent d'impulser une dynamique nouvelle à leur coopération. C'est dans ce cadre que les deux pays ont tenu, le mardi 22 mars 2022, au Cabinet du chef de la diplomatie ivoirienne à Abidjan-Plateau, la première session des Consultations politiques régulières entre leurs deux ministères en charge des Affaires étrangères.

Cette rencontre témoigne donc de la volonté des deux gouvernements de renforcer leurs liens historiques d'amitié et de coopération. Les Consultations politiques régulières offrent un cadre privilégié aux deux parties pour procéder à l'examen et à l'évaluation de la coopération en termes d'appréciation de l'état d'avancement des négociations en cours sur les projets d'accords.

Il s'agit ,entre autres, d'explorer de façon conjointe de nouveaux axes stratégiques prioritaires de la coopération. Et d'identifier des difficultés de mise en œuvre des accords qui lient les deux pays et de l'accroissement des échanges économiques et commerciaux bilatéraux.

Surtout que le secrétaire général adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kapiélétien Soro, a regretté le niveau peu élevé du volume des échanges commerciaux entre les deux pays qui se chiffre à 30,899 milliards FCfa en 2020.

A l'en croire, cette valeur est donc bien en deçà des énormes opportunités d'échanges et d'investissements qu'offrent les économies des deux pays.

Renforcer la coopération

Pour lui, il faut donc faire des propositions innovantes susceptibles de contribuer au développement des échanges. C'est pourquoi, l'ambassadeur Kapiélétien Soro s'est dit convaincu que les échanges lors de ces Consultations seront des plus fructueux et que des résolutions pertinentes et pragmatiques en découleront.

Pour sa part, Sherif Issa, assistant du ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, a salué l'excellente relation de fraternité qui existe entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il a également indiqué que l'Égypte a plusieurs opportunités d'affaires avec la Côte d'Ivoire qui restent inexploitées.

C'est la transformation de ce potentiel que l'ambassadeur Sherif Issa compte renforcer. Il a donc annoncé la tenue de la grande session mixte ivoiro-égyptienne, probablement avant la fin 2022 en Égypte. Puisque les deux pays ont à cœur de renforcer leurs 60 ans de coopération bilatérale.