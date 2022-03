Algérie: Skikda - Ouverture des 23èmes Journées nationales du théâtre

Skikda — Les 23èmes Journées nationales du théâtre de la ville de Skikda ont été ouvertes mardi à la Maison de la culture Mohamed Seradj avec la pièce "Indama Tarkoussi Alkilab" (Quand les chiens dansent) de l'association théâtrale Al Resala de la commune M'tarfa dans la wilaya de M'sila.

Cet événement, initié par l'association "festival de théâtre", qui revient après 8 ans d'éclipse, a permis aux férus du 4e art, présent en nombre d'apprécier le spectacle d'ouverture, qui racontait sous une forme satirique comment les grandes puissances dominent les peuples faibles, en dépit de leurs innombrables richesses et s'ingèrent dans leurs affaires les plus simples.

Les événements de cette pièce mise en scène par Hassan Betka et écrite par Ali Zoubidi zooment sur un grand-père et son petit-fils qui représentent des Etats faibles et un cuisinier qui incarne le rôle des grandes puissances et tente d'imposer ses idées et sa domination pour persécuter et contrôler le grand-père et son petit-fils dans un style de comédie satirique.

Le public a suivi avec beaucoup d'intérêt les rebondissements de l'histoire proposée dont la scénographie est signée Slimane kadi et les rôles ont été campés par Hassen Betka incarnant le rôle du grand-père, Mohamed Bouzid, le fils, et Salim Hadji, le cuisinier.

Une exposition de photos sur les activités de l'association "festival de théâtre", organisatrice de ces journées tenue au hall de la Maison de la culture Mohamed Seradj a marqué l'ouverture de cette manifestation culturelle.

Les 23èmes Journées nationales du théâtre de la ville de Skikda qui devront se poursuivra jusqu'au 27 mars courant proposent 6 autres représentations théâtrales : "Rik Al Ma" de l'association culturelle Numidia de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, "Khich oua khiyacha" de l'association culturelle kitar El Fen de la wilaya d'Oran, et "Hak et Hak" du théâtre régional de Skikda et "Ham kalou" de l'association Arlequin d'art théâtrale et de marionnette (Sétif) et "Al Mouharidj" de l'association culturelle Corso (Boumerdes), en plus de "Al Bi'r" de l'association Oudjouh du théâtre et des arts dramatiques de Blida.

Les Journées nationales du théâtre ont connu leur première édition en 1983 et ont marqué une pause à partir de la 13e édition en 1998 avant de reprendre en 2006 sa 14e édition pour s'éclipser à nouveau en 2014 à sa 22e édition en raison de problèmes financiers tout en maintenant les autres activités de l'association.