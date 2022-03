Afrique: France-Côte d'Ivoire - Premier match des Bleus contre une sélection africaine depuis 2016

Les champions du monde français jouent en amical contre la Côte d'Ivoire, le vendredi 24 mars à Marseille, puis contre l'Afrique du Sud quatre jours plus tard à Lille, deux affiches - rarissimes - ces dernières années.

La Côte d'Ivoire, 56e nation au classement Fifa, éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations fin janvier, et non qualifiée pour le Mondial 2022, affronte la France en match amical. La dernière rencontre des Bleus face à une sélection d'Afrique remonte au 15 novembre 2016 en amicale à Lens, et déjà face à la Côte d'Ivoire.

La France n'est jamais allée jouer en Afrique subsaharienne

Cinq ans et demi après, les Français retrouveront donc les " Éléphants ". Les Bleus affronteront quatre jours plus tard au stade Pierre-Mauroy contre l'Afrique du Sud, douze ans après la défaite 2-1 au premier tour de la Coupe du monde 2010 face aux " Bafana-Bafana".

" La France n'est jamais allée en Afrique subsaharienne. C'est la frilosité des responsables français qui ont peur de tout ", se désole le technicien Claude Le Roy, ancien sélectionneur notamment du Togo, du Cameroun ou encore du Sénégal, joint par RFI. " On avait réussi à organiser un Sénégal-France en 1993 et cela avaient été un franc succès ", se souvient-il. Si la France se déplaçait en Concorde dans une de ses anciennes colonies, c'était avec une équipe A', antichambre de la grande sélection. À l'époque, les clubs avaient la crainte du paludisme ou de la fièvre jaune comme l'indique Claude Le Roy. Bernard Lama ou encore Christian Karembeu étaient tout de même du voyage. " On ne peut plus dire qu'il n'y a pas de beaux stades et de belles pelouses ", expose Claude Le Roy. Et de rappeler : " Il a 20 ans le Sénégal battait la France en Coupe du monde. Pour moi les équipes africaines sont sous-cotées. Il faudrait que les joueurs africains se battent pour que l'équipe de France se déplace aussi ".

Comme le souligne Claude Le Roy, les joueurs africains ont fait et font encore les beaux jours du championnat de France. Le Stade Vélodrome, où la rencontre entre la France et la Côte d'Ivoire aura lieu est tout un symbole. Là-bas, on a vu évoluer George Weah, Joseph-Antoine Bell, ou encore Didier Drogba.

Calendrier surchargé

Face à un calendrier surchargé, les sélections africaines peinent à organiser des matches amicaux contre des nations européennes, au regret de leurs sélectionneurs qui aimeraient se mesurer aux meilleurs.

" Avec le nouveau système, on n'a même plus une date possible pour faire un match amical contre une sélection africaine ", regrettait fin novembre le président de la Fédération française, Noël Le Graët, dans un entretien à l'AFP. Par le passé, " on a fait des matches intéressants contre des équipes nationales africaines sur notre territoire où les stades étaient pleins ", ajoutait le dirigeant, soulignant qu'il " aime l'Afrique ".

La création par l'UEFA de la Ligue des nations en Europe " a marginalisé les matches amicaux, aujourd'hui pratiquement en voie de disparition ", explique à l'AFP Gaël Mahé, agent de matches Fifa, qui travaille avec les fédérations et notamment sur le continent africain. Moins d'amicaux contre les grandes nations d'Europe et d'Amérique du Sud, " c'est dommage " pour l'Afrique dont les sélections ont " envie d'avoir de meilleurs adversaires ", note Didier Deschamps.

" Ils sont comme nous confrontés à une réalité de calendriers pas souvent compatibles, depuis quatre ou cinq ans c'est plus compliqué de trouver des matches amicaux ", ajoute le sélectionneur français, estimant que " c'est bien d'être confronté à des footballs différents ". En Coupe du monde, la dernière confrontation entre la France et une équipe africaine remonte à 2014 au Brésil. Les Bleus avaient battu le Nigeria 2-0 en huitièmes de finale.